Bigg Boss 15: घरवालों ने टास्क रद्द होने पर प्रतीक को लगाई फटकार, लेकिन बन गए सोशल मीडिया स्टार

सोशल मीडिया पर यूजर ने प्रतीक का पक्ष लेते हुए लिखा, 'प्रतीक सेहजपाल अपने लिए बिल्कुल सही तरह से स्टैंड लेता है। कोई भी इस सितारे को चमकने से नहीं रोक सकता।लह वन मैन आर्मी है।' वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'प्रतीक सेहजपाल जैसा जुनूनी कंटेस्टेंट कभी नहीं देखा। चाहें कुछ भी हो जाए लेकिन वे अपने लिए स्टैंड लेता है।'



#PratikSehajpal is rightly taking stand for him. No one can stop this guy from shining. One Man Army for a reason.

never seen a contestant as passionate as #PratikSehajpal who will stand up for himself no matter what! #BB15