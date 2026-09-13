वीकएंड का वार: 'बिग बॉस 20' से बाहर हुईं ये प्रतिभागी! वरदान से आया ट्विस्ट; जानिए रविवार को शो में क्या हुआ

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विज्ञापन सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' का आज पहला वीकएंड का वार था। इस शो में घर से बेघर होने के लिए पहले हफ्ते चार लोग नॉमिनेट हुए थे। इनमें अरिश्फा खान, कनिका मान, लव गिल और उदिति सिंह शामिल थे। इनमें से आज कौन बाहर हुआ, यहां जानें

वीकएंड का वार में क्या हुआ?

शो में सलमान खान आए और उन्होंने बताया कि शो से बेघर होने के लिए सबसे कम वोट जिसे मिले हैं, वह उदिति को मिले हैं।

उदिति घर से बेघर हो सकती थीं लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट था।

सलमान ने उनसे कहा कि क्योंकि इस बार बिग बॉस में तथास-टू है, यानि कि सबको स्पेशल वरदान मिला है।

स्पेशल वरदान यह है कि सभी के पास दो-दो लाइफ लाइन हैं।

उदिति की एक लाइफ लाइन चली गई, मगर अभी भी वह शो में मौजूद रहेंगी।

अगर अगली बार वह नॉमिनेट होती हैं और उन्हें सबसे कम वोट मिलेंगे तो वह घर से बाहर हो जाएंगी।



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