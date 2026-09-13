वीकएंड का वार: 'बिग बॉस 20' से बाहर हुईं ये प्रतिभागी! वरदान से आया ट्विस्ट; जानिए रविवार को शो में क्या हुआ
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 13 Sep 2026 10:28 PM IST
सार
Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: सलमान खान के मशहूर शो 'बिग बॉस 20' का आज रविवार का स्पेशल शो था। चार लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे। मगर एक ट्विस्ट से पूरे शो का माहौल ही बदल गया।
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विस्तार
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' का आज पहला वीकएंड का वार था। इस शो में घर से बेघर होने के लिए पहले हफ्ते चार लोग नॉमिनेट हुए थे। इनमें अरिश्फा खान, कनिका मान, लव गिल और उदिति सिंह शामिल थे। इनमें से आज कौन बाहर हुआ, यहां जानें
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वीकएंड का वार में क्या हुआ?
शो में सलमान खान आए और उन्होंने बताया कि शो से बेघर होने के लिए सबसे कम वोट जिसे मिले हैं, वह उदिति को मिले हैं।
उदिति घर से बेघर हो सकती थीं लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट था।
सलमान ने उनसे कहा कि क्योंकि इस बार बिग बॉस में तथास-टू है, यानि कि सबको स्पेशल वरदान मिला है।
स्पेशल वरदान यह है कि सभी के पास दो-दो लाइफ लाइन हैं।
उदिति की एक लाइफ लाइन चली गई, मगर अभी भी वह शो में मौजूद रहेंगी।
अगर अगली बार वह नॉमिनेट होती हैं और उन्हें सबसे कम वोट मिलेंगे तो वह घर से बाहर हो जाएंगी।
शो में सलमान खान आए और उन्होंने बताया कि शो से बेघर होने के लिए सबसे कम वोट जिसे मिले हैं, वह उदिति को मिले हैं।
उदिति घर से बेघर हो सकती थीं लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट था।
सलमान ने उनसे कहा कि क्योंकि इस बार बिग बॉस में तथास-टू है, यानि कि सबको स्पेशल वरदान मिला है।
स्पेशल वरदान यह है कि सभी के पास दो-दो लाइफ लाइन हैं।
उदिति की एक लाइफ लाइन चली गई, मगर अभी भी वह शो में मौजूद रहेंगी।
अगर अगली बार वह नॉमिनेट होती हैं और उन्हें सबसे कम वोट मिलेंगे तो वह घर से बाहर हो जाएंगी।
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सलमान खान ने खुलवाई कंपनी
शो में सलमान खान ने प्रतिभागियों से फनी गेम खिलवाया। सलमान खान ने माही विज और यंग डीएसए से कहा कि आप दोनों ने मिलकर शो में मैरिज ब्यूरो खोला था, तो आइए आपकी कंपनी खोलते हैं। बताइए किसकी जोड़ी बनानी है। तो उन्होंने कनिका और गुल्लू को चुना। कनिका और गुल्लू को सलमान ने स्टेज पर बुलाया और उनसे एक रोमांटिक डांस कराया।
शो में सलमान खान ने प्रतिभागियों से फनी गेम खिलवाया। सलमान खान ने माही विज और यंग डीएसए से कहा कि आप दोनों ने मिलकर शो में मैरिज ब्यूरो खोला था, तो आइए आपकी कंपनी खोलते हैं। बताइए किसकी जोड़ी बनानी है। तो उन्होंने कनिका और गुल्लू को चुना। कनिका और गुल्लू को सलमान ने स्टेज पर बुलाया और उनसे एक रोमांटिक डांस कराया।