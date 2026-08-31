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बॉक्स ऑफिस: डबल डिजिट के नीचे पहुंचा ‘टॉक्सिक’ का कलेक्शन, वीकएंड के बाद और गिरी कमाई; जानें सोमवार का कलेक्शन
रिलीज के बाद से ही दिन-ब-दिन फिल्म ‘टॉक्सिक’ की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो चुके हैं। जानिए आज सोमवार को छठे दिन फिल्म ने कितनी कमाई की है।
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टॉक्सिक
- फोटो : सोशल मीडिया
'टॉक्सिक' का शुरुआती कलेक्शन
फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने पहले दिन रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी। पहले दिन इसने 101.10 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद से इसकी कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।
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फिल्म 'टॉक्सिक'
- फोटो : X
जानिए फिल्म के बीते 5 दिनों का कलेक्शन
पहले दिन - 101.10
दूसरे दिन - 37.65 करोड़
तीसरे दिन - 27.20 करोड़
चौथे दिन - 25.15 करोड़
पांचवे दिन- 23 करोड़
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फिल्म 'टॉक्सिक'
- फोटो : X
'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कल रविवार को इसने 23 करोड़ की कमाई की थी। वहीं आज वीकएंड के बाद इसकी कमाई और गिर गई है। आज सोमवार को इसने 5.16 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 219.26 करोड़ का हो गया है।
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हनुमान अंश
- फोटो : यूट्यूब
इन फिल्मों से है टक्कर
‘टॉक्सिक’ की कमाई के बीच इन दिनों थिएटर्स में कई तरह की फिल्में लगी हुई हैं।
इनमें सबसे आगे फिल्म हनुमान अंश है, जिसकी कमाई में अचानक से काफी उछाल देखने को मिला है।
फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है।
इसके अलावा इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’, रवि तेजा की ‘इरुमुडी’ और हॉरर फिल्म ‘इनसिडियस’ जैसी फिल्में भी थिएटर्स में लगी हुई हैं।
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