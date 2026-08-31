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बॉक्स ऑफिस: डबल डिजिट के नीचे पहुंचा ‘टॉक्सिक’ का कलेक्शन, वीकएंड के बाद और गिरी कमाई; जानें सोमवार का कलेक्शन

Mon, 31 Aug 2026 08:10 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 31 Aug 2026 08:10 PM IST
सार

Toxic Box Office Collection Day 6: वीकएंड के बाद यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ की कमाई में और गिरावट देखने को मिली है। जानिए आज सोमवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है। 

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Toxic Earnings Drop After The Weekend Check Out Monday Box Office Collection
टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

रिलीज के बाद से ही दिन-ब-दिन फिल्म ‘टॉक्सिक’ की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो चुके हैं। जानिए आज सोमवार को छठे दिन फिल्म ने कितनी कमाई की है। 

Toxic Earnings Drop After The Weekend Check Out Monday Box Office Collection
टॉक्सिक - फोटो : सोशल मीडिया

'टॉक्सिक' का शुरुआती कलेक्शन 
फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने पहले दिन रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी। पहले दिन इसने 101.10 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद से इसकी कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 

Toxic Earnings Drop After The Weekend Check Out Monday Box Office Collection
फिल्म 'टॉक्सिक' - फोटो : X

जानिए फिल्म के बीते 5 दिनों का कलेक्शन 

  • पहले दिन - 101.10
  • दूसरे दिन - 37.65 करोड़ 
  • तीसरे दिन - 27.20 करोड़ 
  • चौथे दिन - 25.15 करोड़ 
  • पांचवे दिन- 23 करोड़ 
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Toxic Earnings Drop After The Weekend Check Out Monday Box Office Collection
फिल्म 'टॉक्सिक' - फोटो : X

'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कल रविवार को इसने 23 करोड़ की कमाई की थी। वहीं आज वीकएंड के बाद इसकी कमाई और गिर गई है। आज सोमवार को इसने 5.16 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 219.26 करोड़ का हो गया है। 

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Toxic Earnings Drop After The Weekend Check Out Monday Box Office Collection
हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब

इन फिल्मों से है टक्कर 

  • ‘टॉक्सिक’ की कमाई के बीच इन दिनों थिएटर्स में कई तरह की फिल्में लगी हुई हैं।
  • इनमें सबसे आगे फिल्म हनुमान अंश है, जिसकी कमाई में अचानक से काफी उछाल देखने को मिला है।
  • फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है।
  • इसके अलावा इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’, रवि तेजा की ‘इरुमुडी’ और हॉरर फिल्म ‘इनसिडियस’ जैसी फिल्में भी थिएटर्स में लगी हुई हैं। 


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