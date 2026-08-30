सामंथा रुथ प्रभु के बच्चे के नाम पर फैन ने दिया अजीब नाम का सुझाव, एक्ट्रेस ने मजेदार अंदाज में दिया जवाब

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं। इसपर फैन का एक कमेंट काफी चर्चा में आ गया है।

फैन ने सुझाए ये नाम

सामंथा की पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘लड़की के लिए समायरा या लड़के के लिए समराज कैसा रहेगा? सम और राज का परफेक्ट मिक्स! अपना ख्याल रखिए सामंथा गरु।’

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फैन के इस सुझाव पर सामंथा ने भी मजेदार अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने 'समराज' नाम को लेकर लिखा, ‘समराज... तुम्हें नहीं लगता कि यह नाम थोड़ा ज्यादा ही खुद को लेकर है?’ (SAMRAJ. A tad full of ourselves, don't you think?) इसके साथ उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी लगाया।

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सामंथा का यह मजेदार जवाब सोशल मीडिया पर फैंस को काफी पसंद आ रहा है।