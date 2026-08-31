क्या यश की मां ने अल्लू अरविंद पर बोला हमला? 'केजीएफ से पहले यश कौन था?' विवाद पर पूछा ये सवाल

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क्या बोलीं यश की मां?

एक प्रेस मीट में यश की मां पुष्पा अरुण कुमार ने किसी का नाम लिए बिना कहा 'केजीएफ से पहले यश ने लगातार पांच हिट फिल्में दी थीं। तो अगर वह एक साधारण व्यक्ति हैं जैसा कि आप दावा करते हैं कि 'वह कोई नहीं है', तो आप उससे इतना डरे क्यों हैं? वह कोई आतंकवादी नहीं है। यह पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि केजीएफ से पहले वह कौन थे। उन्होंने उससे पहले भी अच्छी फिल्में दी थीं। वह अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए। वह एक बस ड्राइवर के बेटे हैं, जो अपनी मेहनत से ऊंचाई पर पहुंचे हैं। एक मां होने के नाते मुझे उन पर गर्व है।

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यश की हालिया रिलीज फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद, इसने अच्छा कलेक्शन किया है। हालांकि, फिल्म को कामुक दृश्यों और हिंसा के कारण आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। इस बीच यश की मां पुष्पा अरुणकुमार ने निर्माता अल्लू अरविंद की विवादित टिप्पणी 'केजीएफ से पहले यश कौन था?' पर बिना नाम लिए बात की और अपने बेटे का बचाव किया।