‘मेरा दिल टूटा और फिर…’, विजय देवरकोंडा ने छोड़ी शराब; जिंदगी के रोमांचक सफर पर किया बड़ा खुलासा
Vijay Deverakonda: साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की है। अभिनेता ने बताया कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है। जानिए इस बीच उन्होंने क्या कुछ खुलासे किए।
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विजय देवरकोंडा ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी हमेशा ‘रोमांचक’ रही है। साथ ही उन्होंने अपने जीवन के कठिन समय के बारे में भी बात की।
विजय देवरकोंडा ने शराब छोड़ने पर क्या कहा?
विजय देवरकोंडा हाल ही में फिल्म ‘रोमंचकम’ के प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे थे। यह फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’ के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी वांगा की आने वाली फिल्म है। इसी दौरान होस्ट ने विजय से पूछा कि साल 2026 में उनकी जिंदगी का सबसे ‘रोमंचकम’ यानी रोमांचक पल कौन सा रहा?
इस सवाल का जवाब देते हुए विजय ने अपनी शादी की बात नहीं की, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ‘मैं 1989 में पैदा हुआ था और तब से ही जिंदगी रोमांचक रही है। 1989 से लेकर हर साल कुछ न कुछ रोमांचक रहा है। जेब में पैसे हों या न हों, मैंने ब्लेंडर्स प्राइड पी है, ग्लेनफिडिच पी है। लेकिन अब मैंने शराब छोड़ दी है।’
विजय ने यह नहीं बताया कि उन्होंने शराब छोड़ने का फैसला क्यों लिया। हालांकि, इसके बाद उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं, जिन्हें सुनकर वहां मौजूद लोग भी हंस पड़े।
#VijayDeverakonda:— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) August 30, 2026
"I was BORN in 1989...
Whether I HAD MONEY or NOT, I've had BLENDER'S PRIDE, GLENFIDDICH...
I eventually QUIT DRINKING.
I LOVED, GOT BROKEN UP,
and GOT MARRIED...!
it's been all ROMANCHAKAM..." pic.twitter.com/lIpRlIJ3wb
निजी जीवन पर क्या बोले विजय
विजय ने अपने अंदाज में कहा, ‘मुझे प्यार हुआ। मेरा दिल टूटा और फिर मेरी शादी हो गई। चाहे कुछ भी हो, जिंदगी रोमांचक रही है।’
विजय की ये बातें सुनकर संदीप रेड्डी वांगा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बाद में तालियां बजाईं। विजय ने बेहद कम शब्दों में अपनी जिंदगी के कई उतार-चढ़ाव बयां कर दिए।
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने इस साल फरवरी में शादी की थी। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और उन्होंने अपनी सगाई की खबर भी काफी समय तक सीक्रेट रखी थी।
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