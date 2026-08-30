कूल्हे की चोट के बाद कैसा है रश्मिका मंदाना का हाल? अभिनेत्री ने दिया हेल्थ अपडेट, पोस्ट शेयर कर लिखी ये बात

आराम करते हुए घर पर बिताया खूबसूरत समय

रश्मिका मंदाना ने अपेन सोशल मीडिया पोस्ट के जिरए जल्द ही काम पर लौटने का एलान किया। उन्होंने लिखा है, 'मैं जल्दी ही काम पर लौट रही हूं। मैं निश्चित तौर पर यह सब मिस करूंगी'। रश्मिका का मतलब घर पर रहकर अपने पसंदीदा गेम खेलने, पेट डॉग के साथ समय बिताने, घर के खूबसूरत नजारों को मिस करने से है। कुछ फोटोज में रश्मिका पूजा-पाठ करती दिख रही हैं। कुछ में बगीचे का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। इसके अलावा पजल गेम्स की झलक है।

