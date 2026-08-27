तेलुगु डायरेक्टर पवन सादिनेनी पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा; जानें पूरा मामला

पवन सादिनेनी तेलुगु सिनेमा के जाने-पहचाने डायरेक्टर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन सादिनेनी इन दिनों मल्टी-लैंग्वेज फिल्म ‘आकासम लो ओका तारा’ पर काम कर रहे थे। इस फिल्म में दुलकर सलमान, पूजा हेगड़े और श्रुति हासन मुख्य भूमिकाओं में हैं। इन सब के बीच उन पर गंभीर आरोप लगे हैं।

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महिला ने लगाए गंभीर आरोप पवन सादिनेनी पर एक महिला की शिकायत पर यौन शोषण, मारपीट और शादी का झांसा देकर धोखा देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।

गोलकोंडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें चंचलगुडा जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस ने यह केस 7 अगस्त 2026 को दर्ज किया था।

शिकायत के मुताबिक, महिला ने दावा किया है कि वह एक साल से ज्यादा समय से पवन सादिनेनी के साथ रिश्ते में थी।

महिला का आरोप है कि शुरुआत में पवन ने उसकी आर्थिक मदद की, उसे अस्पताल भी लेकर गए और उसकी सेहत, करियर और पैसों से जुड़ी परेशानियों में साथ देने का वादा किया। विज्ञापन शादी करने का किया वादा

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पवन ने उसकी डायरेक्टर के तौर पर बनाई जाने वाली फिल्म को प्रोड्यूस करने का वादा किया था। बाद में महिला को कथित तौर पर पता चला कि पवन पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। शिकायत के अनुसार, पवन ने उसे बताया कि वह तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और तलाक पूरा होने के बाद उससे शादी करेंगे।

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