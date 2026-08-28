साउथ के अभिनेता और निर्माता नारायण राव का हुआ निधन, 73 की उम्र में ली अंतिम सांस; चिरंजीवी ने किया याद

उन्होंने कई कमर्शियल रूप से सफल फिल्मों में भी काम किया, जिनमें 'चिलकम्मा चेप्पिंडी', 'मुथ्याला पल्लाकी', चिरंजीवी की 'गैंग लीडर' और 'हिटलर' शामिल हैं।अपने करियर के दौरान उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा के कुछ बड़े नामों, जैसे चिरंजीवी और रजनीकांत के साथ भी काम किया।बाद में नारायण राव ने फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रखा। उन्होंने 1981 में 'चेत्तानिकी कल्लू लेवु', 1984 में 'देवान्थकुडु' और 1988 में 'यमुदिकी मोगुडु' जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया।उनका काम सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं था। वे टेलीविजन पर भी एक जाना-माना चेहरा बन गए थे और 'पासुपु कुमकुमा' और 'सुंदरकांडा' जैसे लोकप्रिय सीरियल में नर आए थे।