‘दृश्यम 4’ के ऐलान से इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़, यूजर्स बोले- हमें गिरफ्तार कर लो और कहानी खत्म करो!

‘दृश्यम’ का चौथा पार्ट अनाउंस होने के बाद जहां कुछ फैंस एक बार फिर जॉर्जकुट्टी के किरदार में मोहनलाल को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, वहीं कुछ लोग अब इस लंबे समय से चले आ रहे मर्डर मिस्ट्री केस से थक चुके हैं। इस वजह से कई यूजर्स ने अनाउंसमेंट वाली पोस्ट पर कई मीम्स शेयर किए हैं।

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