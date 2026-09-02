फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   South Cinema ›   Yash Toxic Box Office Collection Goes Down Day By Day Know Wednesday Collection

बॉक्स ऑफिस: पांच करोड़ के नीचे आई ‘टॉक्सिक’ की कमाई, जानें यश की फिल्म ने बुधवार को कितना कलेक्शन किया

Wed, 02 Sep 2026 06:35 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 02 Sep 2026 06:35 PM IST
सार

Toxic Box Office Collection Day 8: यश की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ का क्रेज अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। जानिए आज बुधवार के दिन फिल्म ने कितनी कमाई की है।

विज्ञापन
Yash Toxic Box Office Collection Goes Down Day By Day Know Wednesday Collection
टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

रिलीज के बाद से ही दिन-ब-दिन फिल्म ‘टॉक्सिक’ की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन पूरे हो चुके हैं। जानिए आज बुधवार को आठवें दिन फिल्म ने कितनी कमाई की है। 

Yash Toxic Box Office Collection Goes Down Day By Day Know Wednesday Collection
टॉक्सिक - फोटो : सोशल मीडिया

‘टॉक्सिक’ का शुरुआती कलेक्शन 

  • यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 
  • पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए 101.10 करोड़ की कमाई की थी। 
  • इसके बाद से ही फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है।
  • अब फिल्म की कमाई डबल डिजिट के नीचे आ गई है। 
Yash Toxic Box Office Collection Goes Down Day By Day Know Wednesday Collection
टॉक्सिक के कलाकार - फोटो : सोशल मीडिया

‘टॉक्सिक’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

  • फिल्म ‘टॉक्सिक’ को रिलीज हुए आज 8 दिन हो गए हैं।
  • अब फिल्म की कमाई 5 करोड़ के नीचे आ गई है।
  • आज बुधवार को इसने 2.60 करोड़ की कमाई की है।
  • इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 232.20 करोड़ का हो गया है।
  • फिल्म का टोटल कलेक्शन अच्छा है, लेकिन इसकी दिन-ब-दिन कमाई धीरे-धीरे गिरती जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Yash Toxic Box Office Collection Goes Down Day By Day Know Wednesday Collection
हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब

इन फिल्मों से है टक्कर 

  • ‘टॉक्सिक’ की कमाई के बीच इन दिनों थिएटर्स में कई तरह की फिल्में लगी हुई हैं।
  • इनमें सबसे आगे फिल्म हनुमान अंश है, जिसकी कमाई में अचानक से काफी उछाल देखने को मिला है।
  • फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है।
  • इसके अलावा इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’, रवि तेजा की ‘इरुमुडी’ और हॉरर फिल्म ‘इनसिडियस’ जैसी फिल्में भी थिएटर्स में लगी हुई हैं। 

ये भी पढ़ें- पवन कल्याण जन्मदिन: चिरंजीवी से लेकर अल्लू अर्जुन तक, इन बड़े सितारों ने दी ‘पावर स्टार’ को बर्थडे की बधाई
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed