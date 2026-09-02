बॉक्स ऑफिस: पांच करोड़ के नीचे आई ‘टॉक्सिक’ की कमाई, जानें यश की फिल्म ने बुधवार को कितना कलेक्शन किया

रिलीज के बाद से ही दिन-ब-दिन फिल्म ‘टॉक्सिक’ की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन पूरे हो चुके हैं। जानिए आज बुधवार को आठवें दिन फिल्म ने कितनी कमाई की है।