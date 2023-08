A POWERHOUSE addition to the POWERFUL PROJECT 🔥



Wishing KING @iamnagarjuna Garu a very Happy Birthday ❤️



Delighted and honoured to have you on board ❤️🔥@dhanushkraja @iamRashmika @sekharkammula @AsianSuniel @puskurrammohan @SVCLLP @amigoscreation @UrsVamsiShekar pic.twitter.com/uiUEf5tgkU