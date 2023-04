राम चरण और उनकी पत्नी उपासना के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। कपल के इस फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस समारोह में राम चरण के कजिन और पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन, टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, सिंगर कनिका कपूर जैसे स्टार्स शामिल हुए थे।





Check out these heartwarming moments as friends & family shower love and blessings via multiple baby showers for our most loved couple of the film industry- @upasanakonidela & @AlwaysRamCharan 💕



Their bundle of joy is expected in July✨#GlobalStarRamCharan #RamCharan #Upasana pic.twitter.com/woC369VDKH