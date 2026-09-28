राइज एंड फॉल 2: शो में क्यों शामिल हुए शहजाद पूनावाला? खुद बताई बड़ी वजह; 'हनुमान अंश' का भी किया जिक्र

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विज्ञापन राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला शो 'राइज एंड फॉल 2' में शामिल हुए हैं। उनके मुताबिक उनका यह फैसला ऐसे समय आया, जब उन्होंने शो में शामिल होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने यह भी बताया है कि भाजपा छोड़ने के बाद वह कमेंटेटर और विश्लेषक के तौर पर अपने पुराने काम में लौटने के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्हें इस शो के लिए फोन आया। जिन चीजों ने उन्हें शो में शामिल होने के लिए प्रेरित किया उनमें फिल्म 'हनुमान अंश' भी है।

रूढ़िवादी सोच को चुनौती देना चाहते हैं

इंडिया टुडे से बातचीत में शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस ऑफर का समय बहुत अहम था और शो का नाम भी जिंदगी और राजनीति को देखने के उनके नजरिए से मेल खाता था। पूनावाला ने कहा कि वह 'राइज एंड फॉल' में शामिल होकर राजनेताओं के बारे में बनी रूढ़िवादी सोच को चुनौती देना चाहते हैं।

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क्या शो में शामिल होने है दैवीय संदेश?

उन्होंने कहा कि इस ऑफर का समय बहुत मायने रखता था। 'इसलिए मैंने इसे एक तरह का दैवीय हस्तक्षेप या दैवीय संदेश माना।' पूनावाला ने आगे कहा, 'जैसे मानो नीम करौली बाबा या हनुमान जी मुझे कोई संकेत दे रहे हों। मैंने पहला सीजन थोड़ा-बहुत देखा था, पूरा नहीं, पर थोड़ा-बहुत जरूर देखा था।'

क्यों दिलचस्प है शो का कॉन्सेप्ट?

उन्होंने कहा कि शो का कॉन्सेप्ट उन्हें दिलचस्प लगा क्योंकि यह जिंदगी और राजनीति के बारे में उनकी अपनी समझ से मेल खाता था। उन्होंने कहा 'मुझे यह दिलचस्प लगा क्योंकि 'राइज एंड फॉल' मेरे जीवन-दर्शन से काफी हद तक मेल खाता है। हर समय ऊपर उठना और नीचे गिरना। राजनीति भी तो 'राइज एंड फॉल' ही है।'