राइज एंड फॉल 2: शादी से पहले मां बनना चाहती थीं स्वरा भास्कर? पैरेंट्स ने दिया ऐसा रिएक्शन; शो में किया खुलासा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 28 Sep 2026 07:04 PM IST
सार
Swara Bhaskar: अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपनी जिंदगी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक वह शादी से पहले आईवीएफ के जरिए मां बनना चाहती थीं।
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विस्तार
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर बेबाक राय और निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात करने के लिए जानी जाती हैं। इन दिनों वह रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' का हिस्सा हैं। यहां गेम के साथ-साथ प्रतिभागी अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से भी शेयर कर रहे हैं। इसी दौरान स्वरा ने मां बनने की अपनी इच्छा और परिवार शुरू करने को लेकर एक निजी अनुभव साझा किया, जिसने सबका ध्यान खींचा।
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क्या थी स्वरा की इच्छा?
- स्वरा भास्कर ने बताया कि शादी से पहले ही उन्होंने मां बनने के बारे में सोच लिया था।
- उस समय उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी शादी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने आईवीएफ के जरिए बच्चा करने का फैसला करने तक की तैयारी कर ली थी।
- इस फैसले के लिए उन्होंने माता-पिता को भी मना लिया था।
- शो में बातचीत के दौरान स्वरा ने बताया कि उस वक्त उनकी सबसे बड़ी इच्छा मां बनने और अपना परिवार शुरू करने की थी।
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स्वरा ने माता पिता को मना लिया
उन्होंने कहा, 'मैं आईवीएफ के लिए तैयार थी। मैंने अपने माता-पिता को भी मना लिया था। मेरी शादी तो होने से रही, मैं आईवीएफ से बच्चा करूंगी।' स्वरा ने आगे बताया कि उनके माता-पिता ने उनकी इच्छा का विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया, हालांकि साथ ही उन्हें आईवीएफ के रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में समझाया। स्वरा ने अपने माता-पिता के बारे में कहा, 'बेचारे मेरे पैरेंट्स, बड़े स्वीट लोग हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, यह बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है।'
उन्होंने कहा, 'मैं आईवीएफ के लिए तैयार थी। मैंने अपने माता-पिता को भी मना लिया था। मेरी शादी तो होने से रही, मैं आईवीएफ से बच्चा करूंगी।' स्वरा ने आगे बताया कि उनके माता-पिता ने उनकी इच्छा का विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया, हालांकि साथ ही उन्हें आईवीएफ के रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में समझाया। स्वरा ने अपने माता-पिता के बारे में कहा, 'बेचारे मेरे पैरेंट्स, बड़े स्वीट लोग हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, यह बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है।'
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स्वरा ने कराया आईवीएफ
इसके बाद स्वरा ने बताया कि उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आईवीएफ की कोशिश भी की। उन्होंने आईवीएफ के दो राउंड करवाए, लेकिन दोनों बार उन्हें सफलता नहीं मिली। स्वरा ने कहा, 'मैं सच में बच्चा चाहती थी और अपनी फैमिली चाहती थी। मैंने आईवीएफ के दो राउंड किए, लेकिन हुआ नहीं।'
स्वरा का यह खुलासा 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में सामने आया है, जिसे पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं।
इसके बाद स्वरा ने बताया कि उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आईवीएफ की कोशिश भी की। उन्होंने आईवीएफ के दो राउंड करवाए, लेकिन दोनों बार उन्हें सफलता नहीं मिली। स्वरा ने कहा, 'मैं सच में बच्चा चाहती थी और अपनी फैमिली चाहती थी। मैंने आईवीएफ के दो राउंड किए, लेकिन हुआ नहीं।'
स्वरा का यह खुलासा 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में सामने आया है, जिसे पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं।
शहजाद पूनावाला से हुआ मतभेद
शो में स्वरा निजी जिंदगी के अनुभवों के अलावा अपने बेबाक अंदाज को लेकर भी लगातार चर्चा में हैं। शो शुरू होने के शुरुआती दिनों में ही उनका को-कंटेस्टेंट शहजाद पूनावाला के साथ कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला है। दोनों के बीच हुई बहसों ने शो के दर्शकों का ध्यान खींचा।
शो में स्वरा निजी जिंदगी के अनुभवों के अलावा अपने बेबाक अंदाज को लेकर भी लगातार चर्चा में हैं। शो शुरू होने के शुरुआती दिनों में ही उनका को-कंटेस्टेंट शहजाद पूनावाला के साथ कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला है। दोनों के बीच हुई बहसों ने शो के दर्शकों का ध्यान खींचा।
कब हुई स्वरा की शादी?
स्वरा की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने राजनेता फहाद अहमद से शादी की है। दोनों एक बेटी के माता-पिता हैं, जिसका नाम राबिया है।
'राइज एंड फॉल सीजन 2' प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर फ्री में उपलब्ध है।
स्वरा की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने राजनेता फहाद अहमद से शादी की है। दोनों एक बेटी के माता-पिता हैं, जिसका नाम राबिया है।
'राइज एंड फॉल सीजन 2' प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर फ्री में उपलब्ध है।