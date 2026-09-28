{"_id":"6aba6c234a1f0df0860240ba","slug":"rise-and-fall-2-swara-bhaskar-wanted-to-become-mother-by-ivf-tried-two-times-parents-give-advice-2026-09-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राइज एंड फॉल 2: शादी से पहले मां बनना चाहती थीं स्वरा भास्कर? पैरेंट्स ने दिया ऐसा रिएक्शन; शो में किया खुलासा","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर बेबाक राय और निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात करने के लिए जानी जाती हैं। इन दिनों वह रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' का हिस्सा हैं। यहां गेम के साथ-साथ प्रतिभागी अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से भी शेयर कर रहे हैं। इसी दौरान स्वरा ने मां बनने की अपनी इच्छा और परिवार शुरू करने को लेकर एक निजी अनुभव साझा किया, जिसने सबका ध्यान खींचा।

क्या थी स्वरा की इच्छा? स्वरा भास्कर ने बताया कि शादी से पहले ही उन्होंने मां बनने के बारे में सोच लिया था।

उस समय उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी शादी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने आईवीएफ के जरिए बच्चा करने का फैसला करने तक की तैयारी कर ली थी।

इस फैसले के लिए उन्होंने माता-पिता को भी मना लिया था।

शो में बातचीत के दौरान स्वरा ने बताया कि उस वक्त उनकी सबसे बड़ी इच्छा मां बनने और अपना परिवार शुरू करने की थी।

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स्वरा ने कराया आईवीएफ

इसके बाद स्वरा ने बताया कि उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आईवीएफ की कोशिश भी की। उन्होंने आईवीएफ के दो राउंड करवाए, लेकिन दोनों बार उन्हें सफलता नहीं मिली। स्वरा ने कहा, 'मैं सच में बच्चा चाहती थी और अपनी फैमिली चाहती थी। मैंने आईवीएफ के दो राउंड किए, लेकिन हुआ नहीं।'



स्वरा का यह खुलासा 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में सामने आया है, जिसे पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं।

शहजाद पूनावाला से हुआ मतभेद

शो में स्वरा निजी जिंदगी के अनुभवों के अलावा अपने बेबाक अंदाज को लेकर भी लगातार चर्चा में हैं। शो शुरू होने के शुरुआती दिनों में ही उनका को-कंटेस्टेंट शहजाद पूनावाला के साथ कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला है। दोनों के बीच हुई बहसों ने शो के दर्शकों का ध्यान खींचा।