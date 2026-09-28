दिलजीत दोसांझ: 'बड़े-बड़े कलाकार भी घबरा जाते हैं', राहत फतेह अली खान ने सिंगर को लेकर क्यों कही ऐसी बात?

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विज्ञापन हाल ही में सिंगर दिलजीत दोसांझ ने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में अपने कॉन्सर्ट के दौरान 'सांसों की माला' गाना गाया। यह गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। यह गाना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का है। दिलजीत ने इस गाने को नुसरत को श्रद्धांजलि के तौर पर गाया था। अब नुसरत फतेह अली खान के भतीजे राहत फतेह अली खान ने दिलजीत की परफॉर्मेंस पर प्रतिक्रिया दी है।

क्या बोले राहत फतेह अली खान?

राहत फतेह अली खान ने नुसरत फतेह अली खान को श्रद्धांजलि देने के लिए दिलजीत की तारीफ की है। उन्होंने 'सांसों की माला' गाने की दिलजीत की कोशिश की सराहना की। उन्होंने कहा, 'यह कहना गलत नहीं होगा कि खान साहब के गाने गाते समय बड़े-बड़े कलाकार भी घबरा जाते हैं। मगर दिलजीत ने इसके साथ पूरा इंसाफ किया है। उन्होंने पूरी ईमानदारी और पूरे दिल से इसे गाया है। हम इसे देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं।'

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ट्रेंड में आया गाना

बता दें कि 'सांसों की माला पे' हाल ही में तब ट्रेंड करने लगा जब इसे हिट फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' के एक अहम सीन में दिखाया गया।

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दिलजीत ने रचा इतिहास

दिलजीत वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार बने हैं। उनके 'ऑरा वर्ल्ड टूर' के हिस्से के तौर पर 12 सितंबर को हुए कॉन्सर्ट में लगभग 90,000 लोग शामिल हुए थे।