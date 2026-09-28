आरके का 44वां बर्थडे: नए घर में रणबीर ने मनाया पहला जन्मदिन, फैंस के साथ काटा केट; महिलाओं के बीच दिखी दीवानगी

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रणबीर कपूर आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। अभिनेता के कई फैंस उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके घर के बाहर जमा हुए। इस दौरान रणबीर कपूर ने अपने घर पर फैंस की तरफ से लाए गए केक काटे। उन्होंने फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाई। वह अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ अपने घर की छत पर नजर आए और फैंस की तरफ हाथ हिलाया।