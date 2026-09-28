राइज एंड फॉल 2: कौन सा क्रिकेटर सारा गुरपाल को करता है मैसेज? सहवाग ने बताई पहचान; लगाई जा रही अटकलें

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विज्ञापन 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 के प्रीमियर में कंटेस्टेंट सारा गुरपाल ने वीरेंद्र सहवाग को कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जिसे जानकर वह हैरान हो गए हैं। पंजाबी अभिनेत्री और सिंगर सारा गुरपाल ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने होस्ट वीरेंद्र सहवाग को बताया कि कई क्रिकेटर उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं।

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सहवाग ने किस तरह के दिए रिएक्शन?

इस खुलासे से उत्सुक होकर सहवाग ने तुरंत उनका मोबाइल फोन देखने को कहा। जब सहवाग, सारा की चैट्स देख रहे थे, तो उनके चेहरे के भाव अलग थे। वह कभी हैरान होते, तो कभी मजाक-मस्ती वाला रिएक्शन देते। बातचीत का सबसे मजेदार पल तब आया जब सहवाग ने एक खास मैसेज पर प्रतिक्रिया देते हुए मजाक में कहा, 'अरे वाह! इसने भी? तभी तो रन नहीं बन रहे।'

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फैंस ने लगाई अटकलें

आगे देखने पर सहवाग ने एक और दिलचस्प बात नोट की और कहा, 'अरे, यह तो लेफ्टी भी है, राइटी भी है और कीपर भी है।' सहवाग ने किसी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जिन क्रिकेटर्स के खेलने के तरीकों का जिक्र किया उससे उनकी पहचान को लेकर ऑनलाइन चर्चाएं तेज हो गई हैं। मजाकिया लेकिन सनसनीखेज बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।