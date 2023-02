साउथ अभिनेता प्रकाश राज साहित्य समारोह का हिस्सा बनने केरल पहुंचे। प्रकाश के साथ कबीर बेदी, अमिताव घोष और सुधा मूर्ति भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। एक इंटरव्यू के दौरान जब प्रकाश से बायकॉट ‘पठान’ को लेकर सवाल किया गया तो अभिनेता ने कहा, ‘वे लोग केवल भौंक रहे हैं, क्योंकि वे लोग ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म के खिलाफ और कुछ नहीं कह सकते।’ प्रकाश राज ने ‘पठान’ बॉक्स ऑफिस की तरफ इशारा किया और कहा, ‘इस कलेक्शन ने बायकॉट गैंग का मुंह बंद कर दिया है।’



Prakash Raj talks about #Pathaan being a blockbuster and has some words for the boycott gang 😂😂😂 pic.twitter.com/5vLWHuav46 — Devdas (@shahrukhdevdas2) February 5, 2023

