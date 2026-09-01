फ्राइडे ओटीटी रिलीज: इस वीकएंड ओटीटी पर बजेगी मनोरंजन की बंसी; दस्तक देने वाली हैं ये फिल्में और सीरीज

'गांधारी'

तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म 'गांधारी' आज गुरुवार 03 सितंबर को ओटीटी पर आ रही है। देवाशीष मखीजा निर्देशित इस फिल्म में तापसी पन्नू एक ऐसी मां की भूमिका में हैं, जिसकी बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है। तापसी की आंखों की रोशनी चली जाती है। मगर, वे विशेष प्रशिक्षण लेकर बिटिया की तलाश में निकलती हैं। फिल्म में इश्वाक , छाया कदम और और स्वास्तिका मुखर्जी भी हैं। फिल्म 'गांधारी' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।