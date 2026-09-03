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समय रैना: क्या '12वीं फेल' अभिनेत्री को डेट कर रहे समय रैना? साथ में आए नजर; रिश्ते को लेकर लग रहीं ऐसी अटकलें

Thu, 03 Sep 2026 09:26 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 03 Sep 2026 09:26 AM IST
सार

Samay Raina: समय रैना एक अभिनेत्री के साथ नजर आए हैं। दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। जानिए पूरा मामला।

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Samay Raina and Medha Shankr Spark dating Rumours Again After Taking Flight Together
मेधा शंकर, समय रैना - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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समय रैना इस बार अपने शो की वजह से नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में वह मेधा शंकर के साथ एक ट्रिप पर साथ देखे गए। उनकी ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस का ध्यान खींच रही है। यह पहली बार नहीं है जब कॉमेडियन और '12वीं फेल' की अभिनेत्री के बारे में चर्चा हो रही है। 
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जुलाई 2026 में, लोगों ने देखा था कि वे साथ में इवेंट्स में शामिल हो रहे थे, जिससे उनके रिश्ते को लेकर अटकलें और तेज हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हाल ही में एक फ्लाइट में साथ देखा गया।
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Samay Raina and Medha Shankr Spark dating Rumours Again After Taking Flight Together
समय रैना - फोटो : यूट्यूब
समय को लेकर क्या हैं अटकलें?
फिल्मफेयर के अनुसार एक प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि समय और मेधा को एक ही फ्लाइट में यात्रा करते देखा गया। दोनों एक-दूसरे के साथ सहज लग रहे थे और उनके बीच नजदीकी देखी गई। इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ है।
हालांकि न तो समय और न ही मेधा ने डेटिंग की बात कन्फर्म की है।

Samay Raina and Medha Shankr Spark dating Rumours Again After Taking Flight Together
मेधा शंकर - फोटो : इंस्टाग्राम-@medhashankr
फिर क्यों चर्चा में आया कपल?
फैंस ने बार-बार उनके बीच सहज तालमेल और बातचीत देखी है। दर्शकों ने उनके बीच के सहजपन को महसूस किया है। हालांकि उनकी हालिया बातचीत से रोमांटिक रिश्ते का कोई संकेत नहीं मिला। मगर एयरपोर्ट पर साथ दिखने से वे फिर से चर्चा में आ गए हैं।

फैंस दे रहे प्रतिक्रियाएं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे शायद अपने निजी रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहते हैं। हालांकि साथ दिखने की वजह से वह चर्चा में बने हुए हैं। फैंस व नेटिजन्स सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
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Samay Raina and Medha Shankr Spark dating Rumours Again After Taking Flight Together
समय रैना और मेधा शंकर - फोटो : सोशल मीडिया
क्या करते हैं समय रैना?
समय रैना आजकल नेटफ्लिक्स शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' को क्यूरेट और होस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ने कॉमेडी, स्टैंड-अप और ऑनलाइन कंटेंट के जरिए बड़ी डिजिटल फॉलोइंग बनाई है। वह भारत में एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गए हैं।

किन फिल्मों में नजर आईं मेधा शंकर?
  • मेधा शंकर धीरे-धीरे हिंदी सिनेमा में एक अभिनेत्री के तौर पर अपनी जगह बना रही हैं। 
  • उन्हें विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म '12वी फेल' में विक्रांत मैसी के साथ श्रद्धा जोशी का किरदार निभाने के लिए काफी तारीफ मिली। 
  • यह फिल्म हिट रही और इसने मेधा को इंडस्ट्री में एक होनहार युवा कलाकार के तौर पर स्थापित करने में मदद की। 
  • मैसी के साथ उनकी केमिस्ट्री और सादगी भरी परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 
  • मेधा के अन्य प्रोजेक्ट्स में 'बीचम हाउस', 'शादीस्थान', 'गिन्नी वेड्स सनी 2', 'दिल बेकरार' और अन्य शामिल हैं।
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