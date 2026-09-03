{"_id":"6a98efcee82f466145068b3b","slug":"samay-raina-and-medha-shankr-spark-dating-rumours-again-after-taking-flight-together-2026-09-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"समय रैना: क्या '12वीं फेल' अभिनेत्री को डेट कर रहे समय रैना? साथ में आए नजर; रिश्ते को लेकर लग रहीं ऐसी अटकलें","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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जुलाई 2026 में, लोगों ने देखा था कि वे साथ में इवेंट्स में शामिल हो रहे थे, जिससे उनके रिश्ते को लेकर अटकलें और तेज हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हाल ही में एक फ्लाइट में साथ देखा गया। विज्ञापन समय रैना इस बार अपने शो की वजह से नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में वह मेधा शंकर के साथ एक ट्रिप पर साथ देखे गए। उनकी ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस का ध्यान खींच रही है। यह पहली बार नहीं है जब कॉमेडियन और '12वीं फेल' की अभिनेत्री के बारे में चर्चा हो रही है।

समय को लेकर क्या हैं अटकलें?

फिल्मफेयर के अनुसार एक प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि समय और मेधा को एक ही फ्लाइट में यात्रा करते देखा गया। दोनों एक-दूसरे के साथ सहज लग रहे थे और उनके बीच नजदीकी देखी गई। इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ है।

हालांकि न तो समय और न ही मेधा ने डेटिंग की बात कन्फर्म की है।

फिर क्यों चर्चा में आया कपल?

फैंस ने बार-बार उनके बीच सहज तालमेल और बातचीत देखी है। दर्शकों ने उनके बीच के सहजपन को महसूस किया है। हालांकि उनकी हालिया बातचीत से रोमांटिक रिश्ते का कोई संकेत नहीं मिला। मगर एयरपोर्ट पर साथ दिखने से वे फिर से चर्चा में आ गए हैं।



फैंस दे रहे प्रतिक्रियाएं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे शायद अपने निजी रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहते हैं। हालांकि साथ दिखने की वजह से वह चर्चा में बने हुए हैं। फैंस व नेटिजन्स सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

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