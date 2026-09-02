मिर्जापुर- द मूवी: कौन से अभिनेता भरेंगे पुरानी तस्वीर में नए रंग? फिल्म ‘मिर्जापुर’ में होगा सितारों का भौकाल

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मिर्जापुर की गद्दी के इर्द-गिर्द बुनी गई इस कहानी के कारवां में अब कई नए मुसाफिर भी जुड़ गए हैं। जानें कौन हैं वो किरदार जो इस फिल्म के रोमांच को दोगुना करने जा रहा हैं।

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कभी ओटीटी से वेब सीरीज के तौर पर शुरू हुआ 'मिर्जापुर' का सफर 4 सितंबर को सिनेमाघर की मंजिल तक पहुंचने वाला है। इस सीरीज को दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। इसके बाद मेकर्स ने इसे बड़े पैमाने पर रिलीज करने का फैसला किया।