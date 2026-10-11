नवरात्रि के गाने: 'चलो बुलावा आया है' से 'तूने मुझे बुलाया' तक, फिल्मों में भजनों के जरिए दिखी माता की भक्ति

1 of 7 नवरात्रि भजन - फोटो : अमर उजाला







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'चलो बुलावा आया है' से लेकर 'तूने मुझे बुलाया शेरांवालिये' तक, ऐसे कई भजन हैं जो आज भी सुनते ही भक्तों को माता के दरबार की याद दिला देते हैं। नवरात्रि के इस खास मौके पर आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ भजनों के बारे में। माता के शारदीय नवरात्रि आज 11 अक्तूबर से शुरू हो गए हैं। देशभर में मां दुर्गा की भक्ति के रंग बिखरने लगे हैं। अब अगले नौ दिनों तक मंदिरों से लेकर पंडालों तक में माता के जयकारे गूंजेंगे। मां की भक्ति सिर्फ मंदिर और पंडालों तक में ही सिमित नहीं रही, बल्कि हिंदी सिनेमा ने भी मां की महिमा को अपने गीतों के जरिए खूबसूरती से बयां किया है।

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2 of 7 जय माता दी - फोटो : सोशल मीडिया

जय माता दी

फिल्म 'आरजू' का यह गाना सोनू निगम ने गाया था। अक्षय कुमार पर फिल्माया गया यह गीत माता के दर्शन और जयकारों के उत्साह को सामने लाता है। इसकी ऊर्जा भक्तों को यात्रा और भक्ति के रंग में रंग देती है।

3 of 7 चलो बुलावा आया है - फोटो : यूट्यूब ग्रैब

चलो बुलावा आया है

यह गाना साल 1983 में आई फिल्म 'अवतार' का है। इसे नरेंद्र चंचल, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने गाया था। फिल्म में कहानी की शुरुआत इसी भजन से होती है। माता का बुलावा मानो हर उस भक्त के लिए उम्मीद का संदेश है, जो दुखों से घिरा हुआ है।

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4 of 7 तूने मुझे बुलाया शेरांवालिये - फोटो : सोशल मीडिया

तूने मुझे बुलाया शेरांवालिये

यह गाना साल 1980 में आई फिल्म 'आशा' का है, जिसे मोहम्मद रफी और नरेंद्र चंचल ने अपनी आवाज दी थी। यह भेंट माता के दरबार में पहुंचने की तड़प और भक्त की अटूट आस्था को आवाज देती है। नवरात्रि के जगरातों में इसकी गूंज आज भी खास लगती है।

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5 of 7 ओ शेरोंवाली - फोटो : सोशल मीडिया