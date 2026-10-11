मुंबई प्रोटेस्ट: आमिर खान की भांजी जायन मैरी ने दिखाए चोट के निशान, हिरासत से छूटने के बाद शेयर किया वीडियो

जायन मैरी खान, इमरान खान और लेखा वॉशिंगटन शनिवार को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मौजूद थे। यहां सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) की ओर से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया था और कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया।मुंबई पुलिस के मुताबिक, अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मांगी गई थी। पुलिस ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन केवल आजाद मैदान में किए जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई के दौरान 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था।