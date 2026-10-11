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Hindi News ›   Entertainment ›   BJP MP and Actress Kangana Ranaut Visit Ayodhya Dham Offers Prayers To Ram Lalla shares photos On social Media

कंगना रनौत: अयोध्या धाम पहुंचीं अभिनेत्री; राम लला के दिव्य दर्शन कर लिया आशीर्वाद, साझा कीं तस्वीरें

Sun, 11 Oct 2026 08:49 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sun, 11 Oct 2026 08:49 PM IST
सार

Kangana Ranaut Visit Ayodhya: अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत आज रविवार को अयोध्या पहुंचीं। वहां वे राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं। 

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BJP MP and Actress Kangana Ranaut Visit Ayodhya Dham Offers Prayers To Ram Lalla shares photos On social Media
कंगना रनौत - फोटो : इंस्टाग्राम@kanganaranaut

विस्तार
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कंगना रनौत आज रविवार को नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या धाम पहुंचीं। अभिनेत्री और भाजपा सांसद वहां भव्य श्रीराम मंदिर भी पहुंचीं। उन्होंने राम लला के दर्शन कर प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया। कंगना ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं।

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BJP MP and Actress Kangana Ranaut Visit Ayodhya Dham Offers Prayers To Ram Lalla shares photos On social Media
कंगना रनौत - फोटो : इंस्टाग्राम@kanganaranaut

राम लला के दर्शन कर अभिभूत हुईं कंगना
कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अयोध्या यात्रा की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने कैप्शन लिखा है, 'जय श्री राम। जय अयोध्या धाम'। अभिनेत्री राम लला के दर्शन कर दंडवात प्रणाम करती दिख रही हैं।

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BJP MP and Actress Kangana Ranaut Visit Ayodhya Dham Offers Prayers To Ram Lalla shares photos On social Media
कंगना रनौत - फोटो : इंस्टाग्राम@kanganaranaut

पारंपरिक लुक में आईं नजर
कंगना रनौत पारंपरिक परिधान में नजर आ रही हैं। उन्हें गोल्डन-रेड और ग्रीन कलर की लहंगा ड्रेस में देखा जा सकता है। उन्होंने हैवी ज्वैलरी से अपना लुक कंपलीट किया है। साथ ही बालों को गजरा लगाकर स्टाइल किया है।

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BJP MP and Actress Kangana Ranaut Visit Ayodhya Dham Offers Prayers To Ram Lalla shares photos On social Media
कंगना रनौत - फोटो : इंस्टाग्राम@kanganaranaut

ज्वैलरी शोरूम का किया शुभारंभ
कंगना रनौत ने अयोध्या में ज्वैलरी शोरूम का शुभारंभ किया। कंगना ने अयोध्या आने का अनुभव साझा करते हुए कहा, 'बहुत ही पावन भूमि है अयोध्या'। उन्होंने रामलला के दर्शन के बाद प्रसन्नता जताई। 

BJP MP and Actress Kangana Ranaut Visit Ayodhya Dham Offers Prayers To Ram Lalla shares photos On social Media
कंगना रनौत - फोटो : इंस्टाग्राम@kanganaranaut

परिवार के साथ दोबारा आने की योजना
कंगना ने कहा, 'बहुत ही पावन भूमि है। दर्शन होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। इतना बड़ा परिसर, जो बहुत ही सुंदर है। अब भव्य मंदिर में दर्शन कर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने परिवार के साथ दोबारा अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करने की इच्छा जताई'।

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