कंगना रनौत: अयोध्या धाम पहुंचीं अभिनेत्री; राम लला के दिव्य दर्शन कर लिया आशीर्वाद, साझा कीं तस्वीरें

परिवार के साथ दोबारा आने की योजना

कंगना ने कहा, 'बहुत ही पावन भूमि है। दर्शन होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। इतना बड़ा परिसर, जो बहुत ही सुंदर है। अब भव्य मंदिर में दर्शन कर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने परिवार के साथ दोबारा अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करने की इच्छा जताई'।