फिल्म ‘सलाम वेंकी’ जी5 पर 10 फरवरी को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में काजोल ने एक ऐसी मां सुजाता का किरदार निभाया है, जिसके बेटे को असाध्य बीमारी है। बेटे के किरदार में विशाल जेठवा नजर आए। विशाल के किरदार को ड्यूकेन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित दिखाया गया है। यह ऐसा किरदार है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद जिंदगी जीना चाहता है। उनके अलावा इस फिल्म में आहना कुमरा, राहुल बोस, राजीव खंडेलवाल और प्रकाश राज ने अहम किरदार निभाए हैं।



Here's to celebrating life and the undying bond between a mother and son.#SalaamVenky, Premieres 10th Feb only on #ZEE5#SalaamVenkyOnZEE5 pic.twitter.com/Q32jpa1RJt

