नए जेम्स बॉन्ड के नाम पर लगी मुहर: डेनियल क्रेग के बाद रॉबर्ट पैटिनसन की एंट्री, पहले ये अभिनेता निभा चुके रोल

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यह जानकारी सोमवार को जेम्स बॉन्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दी गई। बॉन्ड के एक्स और इंस्टाग्राम पर मौजूद सभी पुराने पोस्ट अचानक हटा दिए गए। इसके बाद रॉबर्ट की एक फोटो डाली गई और बताया गया कि वह अगले जेम्स बॉन्ड होंगे। विज्ञापन हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट पैटिनसन को डेनियल क्रेग के उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित किया गया है। अब वह जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाएंगे। वह आधिकारिक बॉन्ड फिल्म में यह किरदार निभाने वाले सातवें अभिनेता बन गए हैं।

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पांच लोगों में से चुने गए रॉबर्ट

इसके बाद फिल्म स्टूडियो ने बॉन्ड के सिग्नेचर टक्सीडो (सूट) में अभिनेता की पहली तस्वीर जारी की। साथ ही एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इस खबर की पुष्टि की गई। कहा गया कि पैटिनसन के चुने जाने से सिनेमा के सबसे मशहूर किरदारों में से एक के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी।



यह घोषणा एक लंबी कास्टिंग प्रक्रिया के बाद की गई है। माना जा रहा था कि पैटिनसन उन पांच लोगों की शॉर्टलिस्ट में शामिल थे, जिनमें जोश ओ'कॉनर और कैलम टर्नर भी थे। शुक्रवार को ऐसी खबरें आईं कि पैटिनसन को उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर कॉन्ट्रैक्ट शर्तें दी गई हैं, जिससे यह अटकलें तेज हो गईं कि वे इस किरदार के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं।

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कब रिलीज हुई आखिरी फिल्म?

बॉन्ड के रूप में क्रेग की आखिरी फिल्म 'नो टाइम टू डाई' थी, जो कोविड महामारी के कारण देरी के बाद 2021 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज की 25वीं फिल्म की कहानी में बॉन्ड की मौत हो जाती है लेकिन फिर एक टाइटल कार्ड आता है जिस पर लिखा होता है: 'जेम्स बॉन्ड वापस आएंगे।'



क्रेग ने कुल पांच बॉन्ड फिल्मों में काम किया, जिसकी शुरुआत 2006 में 'कैसिनो रॉयल' से हुई थी। उनके कार्यकाल के दौरान यह फ्रेंचाइजी बॉक्स-ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। अकेले 2012 की फिल्म 'स्काईफॉल' ने दुनिया भर में 1.1 बिलियन डॉलर की कमाई की।



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अभी तय नहीं हुआ अगली फिल्म का नाम

40 वर्षीय पैटिनसन अब अगली बॉन्ड फिल्म में नजर आएंगे, जो इस फ्रेंचाइजी की 26वीं फिल्म होगी। इस प्रोजेक्ट का नाम अभी तय नहीं हुआ है।



पैटिंसन ने अलग-अलग तरह के किरदारों को निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। उन्होंने एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचान बनाई है जो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने के साथ-साथ, लीक से हटकर और चुनौतीपूर्ण फिल्में चुनी हैं।

कितनी हुई बॉन्ड फिल्मों की कमाई?

आधिकारिक जेम्स बॉन्ड फिल्मों ने अब तक कुल 7.8 अरब डॉलर की कमाई की है, जिससे यह फ्रेंचाइजी इतिहास में पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी बन गई है। मर्चेंडाइज और स्पॉन्सरशिप डील्स से होने वाली कमाई इस आंकड़े से कहीं ज्यादा होने का अनुमान है।