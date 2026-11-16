हैरी पॉटर: किस दिन खुलेगा रोमांच की दुनिया का रास्ता? जानें कब रिलीज होंगे पूरे आठ एपिसोड; देखें पूरी लिस्ट

सीरीज की पहली क्लिप आई सामने

हैरी पॉटर की पहली क्लिप में एक दावत और हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर नजर आते हैं। HBO सीरीज के आधिकारिक अकाउंट ने पहला क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है! यहां नई HBO ओरिजिनल सीरीज 'हैरी पॉटर एंड द फिलॉस्फर्स स्टोन' का एक एक्सक्लूसिव क्लिप है, जो क्रिसमस के दिन HBO मैक्स पर रिलीज होगी। यह क्लिप सॉर्टिंग हैट सेरेमनी के बाद का है, जिसमें छात्रों को उनके अलग-अलग हाउस में बांटा जाता है। नए और पुराने सभी छात्र मेज पर हाथ पीटते हुए डंबलडोर! डंबलडोर! के नारे लगा रहे हैं।