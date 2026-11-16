जेडेन स्मिथ: 54 साल का फासला और प्यार के चर्चे; 82 वर्षीय मिशेल से जुड़ा विल स्मिथ के बेटे का नाम, क्या है सच?

क्या लैमी के घर गए थे जेडेन?

जेडेन और लैमी दोनों की तरफ से ही रिलेशनशिप या सगाई जैसी किसी बात की पुष्टि नहीं की गई है। इस बात को कोई वेरिफाइड सबूत नहीं है कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के अफेयर के कयास 9 नवंबर को एक एक्स पोस्ट से शुरू हुए, जिसमें दावा किया गया था कि लैमी का आशीर्वाद लेने जेडेन उनके घर गए थे। इस कथित मुलाकात को शुरू में एक मां और बेटे के बीच की बातचीत जैसा दिखाया गया था। हालांकि, बाद में एक और अकाउंट पर ऐसा दावा किया गया कि दोनों डेट कर रहे हैं और सगाई कर ली है।