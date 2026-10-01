जिम कैरी: अभिनेता ने 32 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की शादी; बेटी और पोते की मौजूदगी में सार्वजनिक किया था रिश्ता

1 of 5 मिन आह के साथ कैरी - फोटो : सोशल मीडिया







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अमेरिकी अभिनेता जिम कैरी ने अपनी गर्लफ्रेंड मिन आह से शादी कर ली है। 64 साल के अभिनेता और उनकी 32 साल की मिन ने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी की। यह शादी लॉस एंजिल्स में एक निजी समारोह में हुई।

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कब सार्वजनिक हुआ रिश्ता?

अभिनेता की शादी की खबर कैरी और मिन आह के अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने के कुछ ही महीनों बाद आई है। उन्होंने इस साल फरवरी में पेरिस में सीजर अवार्ड्स में एक साथ आकर अपने रिश्ते को सबके सामने जाहिर किया था। अवार्ड शो में, कैरी को मानद सीजर अवार्ड मिला, जिसे 'फ्रेंच ऑस्कर' भी कहा जाता है। यह फ्रांस की 'एकेडमी डेस आर्ट्स एट टेक्निक्स डू सिनेमा' की तरफ से दिया जाता है।

3 of 5 मिन आह के साथ कैरी - फोटो : सोशल मीडिया

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4 of 5 जिम कैरी - फोटो : सोशल मीडिया

लाइमलाइट से दूर रहा कपल

खबरों के मुताबिक यह कपल 2022 से ही निजी तौर पर साथ देखा जा रहा था, मगर उन्होंने अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखा। आखिरकार सार्वजनिक रूप से सामने आकर उन्होंने अपने रिश्ते को सबके सामने जाहिर किया।

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