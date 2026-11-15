हैरी पॉटर: मेकर्स ने शेयर की सीरीज की क्लिप, छात्र ले रहे दावत का आनंद; पुराने ख्यालों में डूबे डंबलडोर

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विज्ञापन सीरीज 'हैरी पॉटर एंड द फिलॉस्फर्स स्टोन' के लिए काउंटडाउन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। जे.के. रोलिंग की किताबों पर आधारित यह सीरीज पहले नॉवेल को पर्दे पर लाएगी। मेकर्स ने अपकमिंग सीरीज से एक क्लिप शेयर की है। इसमें दर्शकों को हॉगवर्ट्स के ग्रेट हॉल में छात्रों की पहली रात का नजारा देखने को मिलता है।

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मेकर्स ने जारी किया खास क्लिप

हैरी पॉटर की पहली क्लिप में एक दावत और हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर नजर आते हैं। HBO सीरीज के आधिकारिक अकाउंट ने पहला क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है! यहां नई HBO ओरिजिनल सीरीज 'हैरी पॉटर एंड द फिलॉस्फर्स स्टोन' का एक एक्सक्लूसिव क्लिप है, जो क्रिसमस के दिन HBO मैक्स पर रिलीज होगी। यह क्लिप सॉर्टिंग हैट सेरेमनी के बाद का है, जिसमें छात्रों को उनके अलग-अलग हाउस में बांटा जाता है। नए और पुराने सभी छात्र मेज पर हाथ पीटते हुए डंबलडोर! डंबलडोर! के नारे लगा रहे हैं।

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क्लिप में क्या है?

डोमिनिक मैक्लॉफलिन द्वारा निभाए गए हैरी पॉटर का किरदार पूछता है कि क्या डंबलडोर थोड़े पागल हैं, जिस पर उसका दोस्त रॉन वीसली (एलेस्टेयर स्टाउट) जवाब देता है कि हां, वह पूरी तरह से सनकी हैं। हेडमास्टर चुटकी बजाते हैं और जादू से मेज पर खाना प्रकट कर देते हैं। इसे देखकर छात्र बड़े उत्साह के साथ खाने पर टूट पड़ते हैं। एक और दृश्य में एमी अवार्ड विजेता जॉन लिथगो (डंबलडोर के रूप में) और जेनेट मैकटीर (मैकगोनागल के रूप में) नए छात्र हैरी के बारे में बात करते नजर आते हैं। डंबलडोर, मैकगोनागाल से कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि हैरी उनके हाउस में आया है। वहीं प्रोफेसर मैकगोनागल यह देखकर हैरान रह जाती हैं कि हैरी अपने दिवंगत पिता, जेम्स पॉटर (जैस्पर टैलबोट) की तरह दिखता है।

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