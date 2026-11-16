{"_id":"6afadb2d19210aefb30ef3b4","slug":"ramayana-beat-godzilla-minus-zero-on-worldwide-earned-38-million-doller-on-second-weekend-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण कलेक्शन: दुनियाभर में बज रहा रणबीर की फिल्म का डंका, दूसरे वीकएंड पर 'गॉडजिला माइनस जीरो' को छोड़ा पीछे","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"हॉलीवुड","slug":"hollywood"}}

विज्ञापन फिल्म 'रामायण' भारत के साथ वर्लडवाइड बेहतरीन कलेक्शन कर रही है। इस वीकएंड इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस फिल्म ने जापानी ब्लॉकबस्टर 'गॉडजिला माइनस जीरो' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरे वीकेंड पर भारतीय फिल्म ने दुनिया भर में बेहतर प्रदर्शन किया, जो इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रियता को दर्शाता है।

Trending Videos

वीकएंड पर कितनी हुई 'रामायण' की कमाई? रेंट्रैक के अनुसार 13-15 नवंबर तक 'रामायण' ने दुनिया भर में 38.10 मिलियन डॉलर की कमाई की और वीकेंड चार्ट पर दूसरे स्थान पर रही।

हॉलीवुड फिल्म 'एबेनेजर' 42 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ सबसे आगे रही।

'द कैट इन द हैट' 17 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रही।

'गॉडजिला माइनस जीरो' 15.66 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ चौथे नंबर पर रही।

विज्ञापन

विज्ञापन

पहले वीकएंड पर कितना था अंतर?

ताजा आंकड़ों के अनुसार 'रामायण' अपने जापानी प्रतिद्वंद्वी से काफी आगे निकल गई है। इसने 'गॉडजिला' के वीकेंड कलेक्शन से दोगुने से भी ज्यादा कमाई की है। यह नतीजे दोनों फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड से काफी अलग है। 6 से 8 नवंबर के बीच, 'गॉडजिला माइनस जीरो' 63 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर थी, जबकि 'रामायण' ने 52.20 मिलियन डॉलर कमाए थे।

विज्ञापन

'रामायण' का क्यों हो रहा 'गॉजिला' से मुकाबला?

फिल्म 'गॉडजिला' ने प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी शानदार प्रदर्शन किया। अकेले IMAX स्क्रीनिंग से ही 21.30 मिलियन डॉलर की कमाई की। यह किसी जापानी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी IMAX ओपनिंग रही। 'रामायण' और 'गॉडजिला' को एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा था। इसकी वजह यह है कि इनकी रिलीज का समय लगभग एक जैसा था। दुनियाभर में 'रामायण' 5 नवंबर को रिलीज हुई वहीं 'गॉडजिला माइनस जिरो' 3 नवंबर को रिलीज हुई।

दूसरे वीकएंड पर किन देशों में रिलीज हुई 'रामायण'?

दूसरे वीकेंड में 'रामायण' का अंतरराष्ट्रीय विस्तार बढ़ा है। यह फिल्म इंडोनेशिया, कंबोडिया और मैक्सिको सहित छह नए देशों में रिलीज हुई है। इसके अलावा यूके, मध्य पूर्व और ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख विदेशी बाजार बने हुए हैं। जहां वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण', 'गॉडजिला माइनस जीरो' से आगे निकल गई है, वहीं जापानी ब्लॉकबस्टर फिल्म उत्तरी अमेरिका में अच्छी कमाई कर रही है।