I won’t even try to sum up what I witnessed tonight. Just know that Wanda Maximoff…. Ain’t nothing to be tried. And the crazy thing is the entire time she was playing nice. Didn’t even full throttle flex like she could have.✨❤️🔥🔥🗣😳😩👑😱 #DoctorStrange pic.twitter.com/iq3hQmaEbL — ✍🏽✨NexusLevelBuss✨✍🏽 (@WandasXanny) May 6, 2022

Scarlet Witch is crazy in #DoctorStrange in the Multiverse of Madness! Elizabeth Olsen displays powerful versatile range of acting, from tear jerking to terrifying scenes of unimaginable wrath. Her character has similar motivation to Kingpin from Spider-Man: Into the Spider-Verse pic.twitter.com/86917XPDzR — BLURAYANGEL 🦇 (@blurayangel) May 6, 2022

#Wanda is one of the best things in this movie. However, the relationship between #DoctorStrange and #AmericaChavez is the heart of the movie for me. Really loved their chemistry together. pic.twitter.com/Rs5VwZdy6z — Del💫 (@murderpuppywill) May 5, 2022

ट्विटर पर एलिजाबेथ ओल्सन के वांडा मैक्सिमॉफ/स्कार्लेट विच के किरदार के लिए अलग उत्साह नजर आया। ट्विटर यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "मैंने आज जो देखा उसे बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा। बस इतना जान लीजिए कि वांडा मैक्सिमॉफ… का किरदार निभाना आसान नहीं था और कोई भी इस कोशिश में सफल नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरी फिल्म में वह बहुत ही बढ़िया तरह से एक्टिव थीं।" एक अन्य ने लिखा, "स्कार्लेट विच ने डॉक्टर स्ट्रेंज में पागलपन की हद तक सबको प्रभावित किया है।"