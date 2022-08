दुखद: पिंगू की ओरिजनल वॉइस कहलाने वाले कार्लो बोनोमी का निधन, 85 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

एक यूजर ने लिखा, 'रेस्ट इन पीस टू कार्लो बोनोमी, वह व्यक्ति जिसने पिंगू के नाम से प्रसिद्ध छोटे पेंगुइन को आवाज दी थी। मैं आपका नॉट नॉट कभी नहीं भूलूंगा।' अन्य यूजर ने लिखा, कार्लो, आप मेरे (शुरुआती) बचपन की कई प्रतिभाओं में से एक थे, जो हर एक 'पिंगू' कैरेक्टर को अपनी वॉइस और साउंड इफेक्ट प्रदान करते थे। प्यारा पेंगुइन हमेशा आपकी विरासत का हिस्सा रहेगा। मेक-मेक (मेरा मतलब है नॉट-नॉट)!

R.I.P. to Carlo Bonomi, the man who voiced the famous little penguin known as Pingu. 🐧 Your Noot Noot shall not be forgotten. #CarloBonomi pic.twitter.com/UnJ3ZOM5I4

Carlo, you were one of the many talents of my (early) childhood, providing the voices and sound effects for every single #Pingu character. The lovable penguin will be forever part of your legacy. Meck-meck (I mean noot-noot)! #RIP #CarloBonomi pic.twitter.com/yaCsHSlOQj