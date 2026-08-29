शादी के 40 साल बाद शबाना आजमी का खुलासा, बोलीं- ‘जावेद अख्तर से खूब झगड़े होते हैं, सब कुछ हंकी-डोरी नहीं’

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी और मशहूर लेखक-गीतकार जावेद अख्तर की शादी को चार दशक से ज्यादा हो चुके हैं। दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में से एक है। हाल ही में शबाना ने जावेद की समझदारी और हाजिरजवाबी की तारीफ की और बताया कि दोनों के एक जैसे विचारों ने उनके रिश्ते को मजबूत बनाया है।

जावेद अख्तर से क्यों आकर्षित हुई थीं शबाना आजमी?

हाल ही में जूम को दिए एक इंटरव्यू में शबाना आजमी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलकर बात की। शबाना आजमी ने बताया कि जावेद अख्तर की समझदारी और तेज दिमाग ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। उन्होंने जावेद को उन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक बताया, जिनसे वह कभी मिली हैं।

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शबाना ने कहा कि जावेद और उनके पिता की सोच और बैकग्राउंड काफी मिलता-जुलता था। जावेद के माता-पिता भी प्रगतिशील लेखक थे और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्हें उर्दू शायरी से भी काफी लगाव था।

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शबाना ने कहा, ‘जावेद और मेरे बीच बड़े झगड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा ठीक रहता है। लेकिन हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है और हमारी सोच एक जैसी है। हमारी विचारधारा भी एक जैसी है। मेरे लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है।’

उन्होंने आगे जावेद की तारीफ करते हुए कहा कि वह हर तरह के लोगों के साथ आसानी से घुल-मिल जाते हैं। उनमें लोगों से बातचीत करने की अच्छी क्षमता है। शबाना ने कहा कि जावेद बहुत निष्पक्ष इंसान हैं और वह उनकी इस खूबी की काफी इज्जत करती हैं।