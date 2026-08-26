प्रभास की ‘स्पिरिट’ को लेकर बड़ा अपडेट, संदीप रेड्डी वांगा का दावा; बोले- ‘फिल्म को मिलेगा A सर्टिफिकेट’

‘स्पिरिट’ और ‘वाराणसी’ के क्लैश पर क्या बोले संदीप?

एक इवेंट में संदीप रेड्डी वांगा से पूछा गया कि क्या ‘स्पिरिट’ और ‘वाराणसी’ के बीच 37 दिनों का गैप काफी होगा। दोनों फिल्मों से बड़ी संख्या में दर्शकों के सिनेमाघरों तक पहुंचने की उम्मीद है।

संदीप इस रिलीज गैप को लेकर बिल्कुल परेशान नजर नहीं आए। उन्होंने कहा, ‘यह काफी होगा। करीब 37 दिनों का गैप है। साथ ही, वह फिल्म (वाराणसी) ‘स्पिरिट’ से बड़ी है।’

इंटरैक्शन के दौरान जब उनसे दोबारा दोनों फिल्मों की रिलीज को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने मजाक में कहा कि शायद रिपोर्टर चाहते हैं कि ‘स्पिरिट’, ‘वाराणसी’ के रास्ते से हट जाए। उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े।