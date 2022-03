Jayeshbhai Jordaar Release: सामने आई रणवीर सिंह की फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' की रिलीज डेट, यशराज फिल्म्स ने जारी किया वीडियो

Naam hai JAYESHBHAI…Aur kaam hai JORDAAR !!! 👨🏻💪🏽



Chegg out the date announcement video 😆☝🏽



Celebrate #JayeshbhaiJordaar with #YRF50 only at a big screen near you on 13th May. #ShaliniPandey | #ManeeshSharma | @divyangrt | @yrf | #JayeshbhaiJordaar13thMay pic.twitter.com/EYI2tRuVAo