Vikram Vedha Teaser OUT: 'विक्रम वेधा' के टीजर में सैफ-ऋतिक की टक्कर, यूजर्स बोले- सीटीमार एक्शन

सोशल मीडिया पर भी 'विक्रम वेधा टीजर' ट्रेंड करने लगा है। एक यूजर ने लिखा, 'मूल फिल्म से बेहतर लगा, थिएटर में आग लगेगी भाई'। वहीं अन्य ने लिखा, विक्रम वेदा का टीजर बहुत ही शानदार है इसको देखकर बहुत ही मजा आया मैं इस फिल्म का इंतजार बेकरारी से कर रही हूं। एक फैन ने ट्वीट किया, 'ऋतिक + एक्शन = ब्लॉकबस्टर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह रीमेक है या ओरिजिनल, इसका टीजर धमाकेदार है। जिन लोगों ने मूल विक्रम वेधा नहीं देखा है, यह उनके लिए किसी युद्ध से कम नहीं।'

#Hrithik + Action= Blockbuster 🔥

No Matter Remake Or Original, It's A mind-blowing Teaser.

For those who have not seen the original #VikramVedha, this is nothing less than a #war.#VikramVedhateaser #VikramVedha @iHrithik pic.twitter.com/MIN07yNTgi