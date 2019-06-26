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नताशा दलाल से शादी की खबर पर पहली बार आया वरुण धवन का बयान, बताई खबर की सच्चाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 26 Jun 2019 10:14 AM IST
varun dhawan
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varun dhawan - फोटो : social media
वरुण धवन पिछले काफी समय से अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं । हाल ही में उनकी फिल्म 'स्ट्रीट डांसर' की रिलीज डेट आगे बढ़ी तो ये कयास लगाए जाने लगे कि अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी के लिए उन्होंने रिलीज डेट आगे बढ़वाई है। अब इस खबर पर वरुण धवन का बयान आ गया है । वरुण धवन ने इन खबरों का खंडन करते हुए इसे बकवास बताया है। 
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Varun Dhawan - फोटो : instagram
Varun Dhawan
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