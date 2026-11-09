सामंथा रुथ प्रभु: 'आपके नन्हे-मुन्ने को देखने का इंतजार है', अभिनेत्री के फोटोशूट पर यूजर्स ने लुटाया प्यार

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में सामंथा ने बताया 'मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी, जहां मेरे लिए दोनों ही बातें ठीक थीं। हो सकता है कि हमारे बच्चे न हों, या हो सकता है कि हों। राज और मैं दोनों ही दोनों स्थितियों के लिए तैयार थे। इसलिए, यह एक सरप्राइज है। सब कुछ अपने आप सही समय पर हो गया। मैं सच में बहुत उत्साहित हूं। सब कहते हैं कि बच्चा होने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। मुझे लगता है कि मैं उस बदलाव के लिए तैयार हूं।'