अरहान खान: 24 के हुए अरबाज और मलाइका के बेटे, कपल ने लुटाया प्यार; शूरा ने लिखी ये बात

अरबाज खान ने बेटे अरहान के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, '24वें जन्मदिन की बधाई, अरहान। तुम्हें प्यार करते हुए 24 साल, तुम पर गर्व करते हुए 24 साल और जीवन भर तुम्हारे साथ खड़े रहने का वादा करता हूं। शायद मैं तुम्हें रोज न बता पाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मुझे तुम पर कितना गर्व है। तुम्हारा पिता होना, जिंदगी के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक है। आज तुम्हें एक समझदार, आत्मविश्वासी और बेहतरीन नौजवान के रूप में आगे बढ़ते देखकर, मेरा दिल गर्व से भर गया है। बड़े सपने देखना जारी रखो, विनम्र रहो और हमेशा खुद पर विश्वास रखो। मेरी कामना है कि तुम्हारे पास अपने सपनों का पीछा करने का साहस हो, चुनौतियों से पार पाने की ताकत हो और सही फैसले लेने की समझ हो। हमेशा याद रखना कि तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाओ, तुम हमेशा मेरे छोटे बेटे ही रहोगे। तुम्हारा पिता होने पर मुझे गर्व है। हमेशा तुम्हें प्यार करता हूं।'