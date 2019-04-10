शहर चुनें

अपना शहर चुनें

विज्ञापन
विज्ञापन
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   varun dhawan reaction on fan threatened to kill his girlfriend Natasha Dalal

गर्लफ्रेंड नताशा को जान से मारने की बात सुन सहम गए थे वरुण धवन, पहली बार आया बयान

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 10 Apr 2019 10:49 AM IST
varun dhawan
1 of 5
varun dhawan
वरुण धवन (Varun Dhawan) लंबे समय से फैशन डिजाइनर नताशा दलाल (Natasha Dalal) को डेट कर रहे हैं । हाल ही में एक फैन ने वरुण की गर्लफ्रेंड नताशा को जान से मारने की धमकी दी थी । ये फैन वरुण के जुहू स्थित घर के बाहर पहुंच गई । फैन वरुण धवन के साथ सेल्फी लेना चाहती थी । वह काफी दिनों से वरुण के घर के आस-पास घूम रही थी । जब वरुण उससे मिलने नहीं आए तो उसने नताशा को जान से मार देने की धमकी दी । अब इस पर वरुण धवन का बयान आया है ।
 
अगली स्लाइड देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
varun dhawan natasha dalal kalank वरुण धवन नताशा दलाल कलंक
अमर उजाला की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News App अपने मोबाइल पे|
Get all entertainment news in Hindi related to bollywood news, Tv news, hollywood news, movie reviews etc. Stay updated with us for all breaking hindi news from entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन

Recommended

sheena shahabadi
Bollywood

'नदिया के पार' की गुंजा 37 साल बाद दिखने लगी हैं ऐसी, बेटी बला की खूबसूरत लेकिन बॉलीवुड में हुई फ्लॉप

10 अप्रैल 2019

Ayesha Takia
Bollywood

सिर्फ आयशा टाकिया ही नहीं इन 5 अभिनेत्रियों ने भी चुना बॉलीवुड से बाहर का हमसफर, जानें कैसे हुई मुलाकात

10 अप्रैल 2019

सामूहिक दुर्गा सप्तशती का विशेष पाठ संपूर्ण सफलता के लिए
ज्योतिष समाधान

सामूहिक दुर्गा सप्तशती का विशेष पाठ संपूर्ण सफलता के लिए
मलाइका
Bollywood

मलाइका अरोड़ा ने फोटो शेयर कर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, बोलीं- 'अपनी राय अपने तक रखो'

10 अप्रैल 2019

Ayesha Takia, Salman Khan
Bollywood

आयशा टाकिया का जन्मदिन और मुश्किल में फंसी सलमान खान की 'दंबग 3' सहित ये हैं मनोरंजन की बड़ी खबरें

10 अप्रैल 2019

क्या आपके जीवन में है सरकारी नौकरी का योग? चेक करवाएं हमारे अनुभवी ज्योतिषचार्य से
ज्योतिष समाधान

क्या आपके जीवन में है सरकारी नौकरी का योग? चेक करवाएं हमारे अनुभवी ज्योतिषचार्य से
नवाजुद्दीन
Bollywood

सेल्फी लेने के लिए फैन ने नवाजुद्दीन का पकड़ा था कॉलर, अब बताया हाथ में हो गया था फ्रैक्चर

10 अप्रैल 2019

मैंने प्यार किया
Bollywood

30 साल पहले सलमान के साथ रोमांस करने में सहज नहीं थीं भाग्यश्री, कई बार बदलनी पड़ी थी स्क्रिप्ट

10 अप्रैल 2019

विज्ञापन
विज्ञापन

More in Bollywood

Terence Lewis
Bollywood

गिनीज बुक में दर्ज है इस कोरियोग्राफर का नाम, 6 साल की उम्र में डांस से कर दिया था हैरान

10 अप्रैल 2019

Alia Bhatt, Sanam Saeed
Bollywood

पाकिस्तान की इस एक्ट्रेस से मिलता है आलिया के 'कलंक' का किरदार, बोली- डायरेक्टर ने ऐसा करने को कहा

10 अप्रैल 2019

सामूहिक दुर्गा सप्तशती का विशेष पाठ संपूर्ण सफलता के लिए
ज्योतिष समाधान

सामूहिक दुर्गा सप्तशती का विशेष पाठ संपूर्ण सफलता के लिए
विज्ञापन
rakhi sawant, ayesha takia, anushka sharma
Bollywood

ये 12 एक्ट्रेस प्लास्टिक सर्जरी से पहले दिखती थीं कैसी, बाद में आए कैसे बदलाव?

9 अप्रैल 2019

vimi
Bollywood

इस एक्ट्रेस को पति ने कर दिया था कंगाल, शराब की लत ने प्रॉस्टीट्यूट बनने पर किया था मजबूर

10 अप्रैल 2019

क्या आपके जीवन में है सरकारी नौकरी का योग? चेक करवाएं हमारे अनुभवी ज्योतिषचार्य से
ज्योतिष समाधान

क्या आपके जीवन में है सरकारी नौकरी का योग? चेक करवाएं हमारे अनुभवी ज्योतिषचार्य से
एक्ट्रेस सपना चौधरी
Bollywood

स्टेज पर फूट-फूट कर रोईं सपना चौधरी ने भीड़ से मांगी माफी, बोली- मैं नाचना छोड़ दूंगी

9 अप्रैल 2019

shilpa shetty,vidya balan,ayesha takia,
Bollywood

इन 10 एक्ट्रेस के पति हैं इतने अमीर, इस हीरोइन के हसबैंड का नाम तो दुनियाभर में है मशहूर

9 अप्रैल 2019

priti sapru
Bollywood

इस हीरोइन को बचाने के लिए फिल्मों में जान पर खेल जाते थे अमिताभ, अब दिखने लगी है ऐसी

10 अप्रैल 2019

Honey Singh
Bollywood

बॉलीवुड से अचानक क्यों गायब हो गए थे यो यो हनी सिंह?, 4 साल बाद खुद खोला राज

10 अप्रैल 2019

vivek oberoi
Bollywood

विवेक ओबेरॉय ने 15 साल बाद सलमान खान को लेकर की बात, बताई करियर बर्बाद करने की सच्चाई

9 अप्रैल 2019

Hema, Sarika and Babita
Bollywood

खूबसूरती में अपनी बेटियों को आज इस उम्र में भी टक्कर देती हैं ये 8 सदाबहार एक्ट्रेस

9 अप्रैल 2019

ayesha takia
Bollywood

आयशा टाकिया ही नहीं ये 9 एक्ट्रेस भी कम समय में ही छोड़ गईं बॉलीवुड

10 अप्रैल 2019

Madhuri Dixit and Saroj Khan
Bollywood

सलमान के बाद अब सरोज खान के सपोर्ट में उतरीं माधुरी, बोलीं- उनको काम न मिलना इंडस्ट्री का नुकसान

10 अप्रैल 2019

Navtej Hundal and Avantika Hundal
Bollywood

'उरी' के इस एक्टर का निधन, फिल्म में निभाया था गृहमंत्री राजनाथ सिंह का किरदार

9 अप्रैल 2019

Dabangg 3
Bollywood

सलमान खान की 'दबंग 3' को लेकर जारी हुआ नोटिस, रोकी जा सकती है फिल्म की शूटिंग

10 अप्रैल 2019

ajitabh bachchan
Bollywood

अमिताभ के 50 साल के करियर में कभी नहीं सुना होगा भाई अजिताभ के बारे में, देश-विदेश में है इनका रुतबा

9 अप्रैल 2019

jaya bachchan
Bollywood

जब ऐश्वर्या के बोल्ड सीन पर भड़क गईं थीं जया बच्चन, बोलीं थीं- 'शर्म तो रह ही नहीं गई है'

9 अप्रैल 2019

varun dhawan
varun dhawan
Varun Dhawan Natasha Dalal
Varun Dhawan Natasha Dalal - फोटो : twitter
varun dhawan
varun dhawan
Varun Dhawan and Natasha Dalal
Varun Dhawan and Natasha Dalal
बॉलीवुड
बॉलीवुड - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree
Election
  • Downloads
    ABC Digital

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Tools

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2018-19 Amar Ujala Publications Ltd.