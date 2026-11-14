टाइगर श्रॉफ: गोलीबारी घटना के बाद काम पर लौटे एक्टर, जान्हवी संग 'लग जा गले' के पुणे शेड्यूल की शूटिंग पूरी की

जान्हवी के साथ पूरी की शूटिंग

टाइगर के साथ इस फिल्म में जान्हवी कपूर भी हैं। दोनों सिातरों ने फिल्म का पुणे शेड्यूल पूरा कर लिया है। यह अपडेट फिल्म के हेयर और मेकअप आर्टिस्ट सौरव रॉय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बाद में जान्हवी कपूर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सौरव का यह पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में एक चॉकलेट केक की तस्वीर है। इस पर 'LJG पुणे रैप' लिखा है। साथ ही, धर्मा प्रोडक्शंस का भी जिक्र है।



