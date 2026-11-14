रामायण बॉक्स ऑफिस: 10वें दिन कितना चला 'रामायण' का जादू? 'कांतारा 2', 'कल्कि'-'जवान' तीनों पर मारा झपट्टा

वर्ल्डवाइड भी दिखाया करिश्मा

फिल्म 'रामायण' न सिर्फ देश में, बल्कि विदेशों में भी शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म का पिछले नौ दिनों में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,111 करोड़ रुपये हो चुका है। वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में यह 'पठान' (1,055 करोड़ रुपये) और 'कल्कि' (1,042 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ चुकी है। अब इसकी नजर 'जवान' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के रिकॉर्ड पर हैं। 'रामायण' को जिस प्रकार का रेस्पॉन्स मिल रहा है, उम्मीद है कि यह जल्द ही 'जवान' (1,160 करोड़ रुपये) को ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी पीछे छोड़ देगी।

बता दें कि फिल्म 'रामायण' में अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे और लारा दत्ता जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में हैं।