{"_id":"5d934c338ebc3e0131499547","slug":"then-and-now-koena-mitra-huge-transformation-in-4-years","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"4 \u0938\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u0917\u0941\u092e\u0928\u093e\u092e\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u091c\u0940 \u0930\u0939\u0940 \u0925\u0940\u0902 \u092f\u0947 \u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u094d\u0930\u0940, \u090f\u0915 \u0938\u0930\u094d\u091c\u0930\u0940 \u0938\u0947 \u091a\u0947\u0939\u0930\u093e \u092c\u0930\u094d\u092c\u093e\u0926 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0940 \u0910\u0938\u0940 \u0939\u0941\u0908 \u0939\u093e\u0932\u0924","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 01 Oct 2019 07:26 PM IST

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेत्री कोएना मित्रा (Koena Mitra) की। कोएना लंबे वक्त से फिल्मों से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। आखिरी बार कोएना साल 2015 में बंगाली फिल्म Besh Korechi Prem Korechi में नजर आई थीं। 4 साल बाद कोएना एक बार फिर से सुर्खियों में लौटी हैं जिसकी वजह 'बिग बॉस 13' है। इस शो में कोएना ने बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया है। कोएना अब पहले से काफी बदल गई हैं। पहले की अपेक्षा उनके लुक में काफी बदलाव आया है जिसकी वजह उनकी प्लास्टिक सर्जरी है।