सौरव गुर्जर: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए ‘महाभारत’ फेम अभिनेता, महिला ने लगाया था शोषण करने का आरोप

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मुंबई एयरपोर्ट पर गाचीबोवली पुलिस ने अभिनेता और पूर्व डब्ल्यू डब्ल्यू ई रेसलर सौरव गुर्जर को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह कार्रवाई शादी का झूठा वादा करके यौन शोषण करने के आरोप में एक महिला की शिकायत पर की गई।

क्या अभिनेता ने किया शादी का वादा?

हाल ही में मुंबई में 'महाभारत' के अभिनेता और रेसलर सौरव गुर्जर के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि गुर्जर ने शादी का वादा करके उसे धोखा दिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत के मुताबिक, महिला की गुर्जर से जान-पहचान 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इसके बाद वॉट्सऐप पर उनके बीच करीबी रिश्ते बन गए।

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