सौरव गुर्जर: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए ‘महाभारत’ फेम अभिनेता, महिला ने लगाया था शोषण करने का आरोप
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 20 Sep 2026 05:56 PM IST
सार
Saurav Gurjar: 'महाभारत' के एक्टर और रेसलर सौरव गुर्जर के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था।
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विस्तार
मुंबई एयरपोर्ट पर गाचीबोवली पुलिस ने अभिनेता और पूर्व डब्ल्यू डब्ल्यू ई रेसलर सौरव गुर्जर को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह कार्रवाई शादी का झूठा वादा करके यौन शोषण करने के आरोप में एक महिला की शिकायत पर की गई।
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क्या अभिनेता ने किया शादी का वादा?
हाल ही में मुंबई में 'महाभारत' के अभिनेता और रेसलर सौरव गुर्जर के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि गुर्जर ने शादी का वादा करके उसे धोखा दिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत के मुताबिक, महिला की गुर्जर से जान-पहचान 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इसके बाद वॉट्सऐप पर उनके बीच करीबी रिश्ते बन गए।
हाल ही में मुंबई में 'महाभारत' के अभिनेता और रेसलर सौरव गुर्जर के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि गुर्जर ने शादी का वादा करके उसे धोखा दिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत के मुताबिक, महिला की गुर्जर से जान-पहचान 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इसके बाद वॉट्सऐप पर उनके बीच करीबी रिश्ते बन गए।
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बिजनेस शुरू करने का किया वादा
महिला का आरोप है कि वे पहली बार 25 दिसंबर, 2021 को आमने-सामने मिले थे। गुर्जर ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह उससे शादी करेगा और उसे पत्नी के बराबर अधिकार देगा। महिला के मुताबिक जब वह अमेरिका में थीं। भारत लौटने के बाद भी, वे दोनों साथ रहते थे। उन्होंने दावा किया कि गुर्जर ने उन्हें अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मना लिया था। यह वादा करते हुए कि वे साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू करेंगे।
महिला का आरोप है कि वे पहली बार 25 दिसंबर, 2021 को आमने-सामने मिले थे। गुर्जर ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह उससे शादी करेगा और उसे पत्नी के बराबर अधिकार देगा। महिला के मुताबिक जब वह अमेरिका में थीं। भारत लौटने के बाद भी, वे दोनों साथ रहते थे। उन्होंने दावा किया कि गुर्जर ने उन्हें अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मना लिया था। यह वादा करते हुए कि वे साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू करेंगे।