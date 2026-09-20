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कंगना रनौत: 10 करोड़ की रॉल्स रॉयस में दिखीं मैथिली ठाकुर, यूजर्स ने किया ट्रोल; सपोर्ट में आईं अभिनेत्री

Sun, 20 Sep 2026 05:26 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 20 Sep 2026 05:26 PM IST
सार

Kangana Ranaut: कंगना रनौत ने मैथिली ठाकुर का समर्थन किया है। विधायक और सिंगर को इसलिए ट्रोल किया गया था क्योंकि वह लग्जरी कार रॉल्स-रॉयस से लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचीं थीं।
 

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Kangana Ranaut Hits Back At Trolls Targeting Maithili Thakur For Owning Rolls Royce
कंगना रनौत, मैथिली ठाकुर - फोटो : अमर उजाला
बिहार की विधायक और सिंगर मैथिली ठाकुर जब मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन के लिए लग्जरी कार रॉल्स-रॉयस से पहुंचीं, तो उन्हें ट्रोल किया गया। इस पर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। मशहूर गणपति पंडाल जाते समय ठाकुर को नीले रंग की कार में ड्राइवर के साथ यात्रा करते देखा गया था। उनके वहां पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।
Kangana Ranaut Hits Back At Trolls Targeting Maithili Thakur For Owning Rolls Royce
कंगना रनौत - फोटो : इंस्टाग्राम@kanganaranaut
कंगना रनौत ने उठाया सवाल
रॉल्स-रॉयस कलिनन दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी एसयूवी में से एक है। भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10.50 करोड़ रुपये बताई जाती है। ऑनलाइन आलोचना के बीच, कंगना युवा विधायक के समर्थन में आगे आईं। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर उन्होंने सवाल उठाया कि जनता के लिए काम करने वाले नेताओं से यह उम्मीद क्यों की जाती है कि वे अपनी निजी सफलता का आनंद लिए बिना जीवन जिएं।
Kangana Ranaut Hits Back At Trolls Targeting Maithili Thakur For Owning Rolls Royce
कंगना रनौत - फोटो : सोशल मीडिया
क्या बोलीं कंगना रनौत?
कंगना ने लिखा,  'कुछ लोगों को जलन होने लगती है, जब वो नेताओं को अच्छी जिंदगी जीते हुए देखते हैं। अब हमारे एक युवा विधायक को लग्जरी कार इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। हम भले ही समाज सेवा में लगे हों लेकिन हमारा अपना करियर जिंदगी और लोकप्रियता भी है। हम निस्वार्थ भाव से जनहित में काम करते हैं लेकिन कुछ लोगों को हमारे अच्छी तरह रहने से इतनी तकलीफ क्यों होती है? हम अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते क्या? हमें जनता के पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन हमसे ये उम्मीद करना कि हम हमेशा गरीब और बेजान जिंदगी जिएं, ये बिल्कुल बेतुका है।'

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Kangana Ranaut Hits Back At Trolls Targeting Maithili Thakur For Owning Rolls Royce
मैथिली ठाकुर - फोटो : सोशल मीडिया
मैथिली ठाकुर ने नहीं दी प्रतिक्रिया
फिलहाल मैथिली ठाकुर ने लग्जरी कार को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही कंगना रनौत के समर्थन का कोई जवाब दिया है।
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भारत भाग्य विधाता - फोटो : Instagram @Kangana Ranaut
कंगना रनौत का वर्कफ्रंट
  • कंगना आखिरी बार 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आई थीं।
  • यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
  • मजबूत कहानी के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 
  • यह फिल्म 2008 में मुंबई के कामा और एल्ब्लेस अस्पताल में अस्पताल के कर्मचारियों की सच्ची कहानी पर आधारित थी।
  • इस दुखद घटना के दौरान उनके साहस, लचीलेपन और निस्वार्थ भाव को उजागर करती है।
  • कंगना की आने वाली फिल्मों में 'क्वीन 2' शामिल है, जो 2013 की सुपरहिट फिल्म 'क्वीन' का सीक्वल है। 
  • वह एक अपकमिंग थ्रिलर फिल्म के लिए आर. माधवन के साथ भी काम करेंगी।
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