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गणपति उत्सव में कटरीना हुईं ट्रोल, सलमान ने लगाई लताड़! ऋतिक-राखी भी भड़के
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sun, 20 Sep 2026 05:12 PM IST
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बिग बॉस 20 का वीकेंड का वार काफी चर्चा में है, जिसमें सलमान खान ट्रोल करने वालों पर निशाना साधते हुए नजर आए. उन्होंने जहां खुद को बुड्ढा कहने वालों को आड़े हाथ लिया तो वहीं प्रेग्नेंसी के कारण महिलाओं के बढ़े वजन पर बॉडीशेम करने वालों को करारा जवाब दिया. हालांकि इस दौरान उन्होंने कैटरीना कैफ का नाम नहीं लिया. लेकिन फैंस को लग रहा है कि यह इशारा कैटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी के बाद लेटेस्ट अपीयरेंस को लेकर है, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि फैंस भाईजान की न्यू मॉम्स को ट्रोलिंग पर फूटे गुस्से की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.
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