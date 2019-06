{"_id":"5d10cba48ebc3e09cf22f503","slug":"then-and-now-karishma-kapoor-huge-transformation-see-in-pics","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0915\u0913\u0935\u0930 \u0928\u0947 \u092c\u0926\u0932 \u0926\u0940 \u0925\u0940 \u0915\u0930\u093f\u0936\u094d\u092e\u093e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u0940 \u0915\u093f\u0938\u094d\u092e\u0924, \u0932\u094b\u0917 \u092c\u0941\u0932\u093e\u0924\u0947 \u0925\u0947 \u0932\u0947\u0921\u0940 \u0930\u0923\u0927\u0940\u0930 \u0915\u092a\u0942\u0930, \u0905\u092c \u0926\u093f\u0916\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u0910\u0938\u0940","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 25 Jun 2019 11:23 AM IST

करिश्मा कपूर इन दिनों लंदन में बहन करीना कपूर के साथ छुट्टियां बिता रही हैं। फिल्मों से दूरी बना चुकीं करिश्मा अब वेब सीरिज में हाथ आजमा रही हैं। करिश्मा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं लेकिन पहचान उन्हें 'राजा हिंदुस्तानी' से ही मिली। आज 'Then and Now' कॉलम में हम बात करेंगे करिश्मा कपूर की। हम आपको बताएंगे समय के साथ करिश्मा के लुक में कितना बदलाव आया।