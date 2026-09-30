फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Kareena Kapoor Khan Hosts Mira Rajput On What Women Want Fans React To Shahid Kapoor Connection

व्हाट वुमन वॉन्ट: करीना के शो में पहुंचीं शाहिद की पत्नी मीरा, मुलाकात देख हैरान हुए फैंस; देखें फोटोज

Wed, 30 Sep 2026 10:20 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 30 Sep 2026 10:20 PM IST
सार

Kareena Kapoor and Mira Rajput Kapoor: बॉलीवुड की दो चर्चित हस्तियां करीना कपूर खान और मीरा राजपूत कपूर हाल ही में एक साथ नजर आईं। जानिए क्या है पूरा मामला। 

विज्ञापन
Kareena Kapoor Khan Hosts Mira Rajput On What Women Want Fans React To Shahid Kapoor Connection
मीरा राजपूत कपूर और करीना कपूर खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

करीना कपूर खान और मीरा राजपूत कपूर ने करीना के शो ‘व्हाट वीमेन वांट’ के नए सीजन के लिए खास बातचीत की। दोनों की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस काफी हैरान और खुश नजर आए।
विज्ञापन


अभिनेत्रियो ने शेयर की तस्वीरें 
दरअसल, मंगलवार को करीना कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मीरा राजपूत के साथ एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने मीरा की तारीफ करते हुए लिखा कि वह शो पर बेहद गर्मजोशी और प्यार के साथ शामिल हुईं।
विज्ञापन


मीरा ने भी करीना की पोस्ट को अपनी स्टोरी पर शेयर किया और शो में बुलाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

Kareena Kapoor Khan Hosts Mira Rajput On What Women Want Fans React To Shahid Kapoor Connection
करीना कपूर खान, शाहिद कपूर और मीरा राजपूत कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम
फैंस रह गए हैरान 
करीना और मीरा की साथ में तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आने लगे। दोनों को एक साथ देखकर कई फैंस ने मजेदार कमेंट किए। इसकी वजह करीना और मीरा के बीच का पुराना कनेक्शन भी है। मीरा राजपूत अभिनेता शाहिद कपूर की पत्नी हैं, जबकि शाहिद और करीना एक समय रिलेशनशिप में रह चुके हैं।

एक फैन ने कमेंट किया, 'वाह! हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हम काफी एक्साइटेड हैं।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सच कहूं तो जिंदगी में यह कोलैबोरेशन मेरी बिंगो कार्ड पर बिल्कुल नहीं था।'

Kareena Kapoor Khan Hosts Mira Rajput On What Women Want Fans React To Shahid Kapoor Connection
फिल्म दायरा - फोटो : इंस्टाग्राम @kareenakapoorkhan
शो में नजर आएंगी कई और हस्तियां
‘व्हाट वीमेन वांट’ के नए सीजन में करीना कपूर कई और सेलेब्स के साथ बातचीत करती नजर आएंगी। शो में महीप कपूर, अली फजल और भावना पांडे भी बतौर मेहमान शामिल होंगे।

इस फिल्म में नजर आईं थीं करीना
  • वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर हाल ही में फिल्म ‘दायरा’ में नजर आई हैं।
  • फिल्म में उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं।
  • फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 

ये भी पढ़ें- नई नवेली: 'भाभी डायन है?' यामी गौतम की आने वाली फिल्म का ट्रेलर रिलीज; कॉमेडी-रहस्य और एक्शन से भरी दिखी कहानी
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed