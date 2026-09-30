व्हाट वुमन वॉन्ट: करीना के शो में पहुंचीं शाहिद की पत्नी मीरा, मुलाकात देख हैरान हुए फैंस; देखें फोटोज

करीना कपूर खान और मीरा राजपूत कपूर ने करीना के शो ‘व्हाट वीमेन वांट’ के नए सीजन के लिए खास बातचीत की। दोनों की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस काफी हैरान और खुश नजर आए।

दरअसल, मंगलवार को करीना कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मीरा राजपूत के साथ एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने मीरा की तारीफ करते हुए लिखा कि वह शो पर बेहद गर्मजोशी और प्यार के साथ शामिल हुईं।मीरा ने भी करीना की पोस्ट को अपनी स्टोरी पर शेयर किया और शो में बुलाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं।

फैंस रह गए हैरान

करीना और मीरा की साथ में तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आने लगे। दोनों को एक साथ देखकर कई फैंस ने मजेदार कमेंट किए। इसकी वजह करीना और मीरा के बीच का पुराना कनेक्शन भी है। मीरा राजपूत अभिनेता शाहिद कपूर की पत्नी हैं, जबकि शाहिद और करीना एक समय रिलेशनशिप में रह चुके हैं।



एक फैन ने कमेंट किया, 'वाह! हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हम काफी एक्साइटेड हैं।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सच कहूं तो जिंदगी में यह कोलैबोरेशन मेरी बिंगो कार्ड पर बिल्कुल नहीं था।'